Una mattina Eva, guardia dell’Ufficio Forestale Nazionale, trova tra la posta una foto di gruppo in cui riconosce il marito: l'uomo però nega di essere il ragazzo dello scatto e da quel momento s'innesca un cortocircuito di non detti, bugie e misteri che travolgono la tranquilla vita di una famiglia francese. Comincia così Solo uno sguardo, la mini serie di Canale 5 ispirata al bestseller campione di vendite Identità al buio di Harlan Coben (edito in Italia da Mondadori), in cui tante domande faticano a trovare delle risposte. Ecco cos'accadrà nella prima puntata, in onda lunedì 5 settembre.

Solo uno sguardo, le anticipazioni della prima puntata

Eva Beaufils (Virginie Ledoyen) conduce una vita tranquilla con suo marito Bastien (Thierry Neuvic) e i loro due figli, Max e Salome. Bastien decide di portare a un concerto ai figli e organizza di passare la notte in un campeggio e il giorno dopo di visitare Rouen. Per un imprevisto, Eva li raggiungerà il giorno successivo ma la notte dopo, Bastien parte con i bambini e li abbandona in un hotel: la donna perde ogni contatto con lui e pensa al peggio. La mattina riceve una telefonata dal concierge di un hotel: i figli sono da soli in hotel e Bastien è scomparso. Cosa può essere successo quella notte?

La misteriosa scomparsa di Bastien

Eva continua a indagare sulla scomparsa di Bastien, scoprendo che il marito affittava un monolocale a Montmartre a una donna di nome Crystal. Myle'ne e Olivier si accorgono che sta succedendo qualcosa di strano nella casa del vicino di fronte, che risulta occupata da un misterioso individuo chiamato Eric e grazie a Max, Eva scopre che è stato proprio Eric a rapire Bastien e si lancia nell'inseguimento. Intanto Crapaud si presenta a casa sua, dice di essere stato mandato da Gregory Malsan in suo aiuto: deve proteggere lei e i figli. Continuano poi i tentativi di rintracciare le persone presenti nella misteriosa fotografia: la donna identifica diversi individui nello scatto ma il mistero si infittisce. Perché l'arrivo di questa foto ha sconvolto tutta la sua vita?