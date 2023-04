Per il vice questore Scudieri è arrivato il momento della resa dei conti, su tutti i fronti: non solo capirà chi è la talpa in Questura che sabato la sue indagini sulla "banda della lancia termica" ma anche il pericolo di perdere per sempre Diego lo obbligherà a delle scelte inaspettate. Si annuncia ad alto tasso di colpi di scena l'ultima puntata di Resta con me, la serie di Rai1 con Francesco Arca, Laura Adriani e Maria Pia Calzone, ideata da Maurizio De Giovanni e diretta da Monica Vullo, che potrebbe avere una seconda stagione nonostante gli ascolti non esaltanti. Ecco cos'accadrà nell'ottavo episodio, quello conclusivo, in onda lunedì 3 aprile.

Resta con me, le anticipazioni dell'ultima puntata

Diego (Mario Di Leva) parte alla ricerca di sua madre Cristiana, che è scappata dopo aver ripreso a drogarsi. Il bambino si imbatte in Tarek (Alex Van Damme), vuole capire perché è già stato scarcerato e lo affronta con in mano una pistola. Il colpo esploso per fortuna manca Tarek e Alessandro Scudieri (Francesco Arca) fa sparire abilmente le prove, ma qualcuno ha ripreso la scena, che diventa presto viene messa sui social e diventa virale.





Scudieri scopre chi è la talpa in Questura

L'ennesimo inciampo del vice questore crea problemi concreti per lui e per Paola (Laura Adriani), che perdono la custodia di Diego e la possibilità di adottarlo: un'altra tegola, forse quella definitiva, sul rapporto con la moglie. Nel frattempo, come se non bastasse, Scudieri deve fare i conti con l'ennesimo colpo della "banda della lancia termica", che svaligia il caveau del tribunale. Proprio durante le indagini, Alessandro capisce chi è la talpa nascosta in Questura: per lui e per Nunzia Raimondi (Maria Pia Calzone), il capo della Squadra Mobile di Napoli, sarà una sorpresa amarissima.