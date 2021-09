Pechino Express 2022: tutto sul cast e la nuova rotta​

Ora è ufficiale: Pechino Express torna in tv nel 2022. L'iconico reality sbarca su Sky - come già annunciato lo scorso anno, dopo che la Rai non aveva rinnovato gli accordi per continuare a realizzare e trasmettere il format, nonostante gli ottimi ascolti su Rai2 - con lo stesso nome (non si chiamerà Pekin Express come inizialmente annunciato), stesso conduttore ma con un cast, una rotta e regole tutte nuove. Tra pochi giorni le dieci coppie della nuova edizione partiranno per il loro viaggio e inizieranno le riprese del docushow presentato da Costantino della Gherardesca, che resta saldo al timone del programma. Ecco chi saranno i protagonisti e dove viaggeranno.

Pechino Express 2022, le dieci coppie in gara

È un mega mix di volti noti al grande pubblico (altri invece strizzano l'occhio ai social) il cast nella nuova edizione di Pechino Express, la prima targata Sky. Aprono le danze Padre e Figlio, l'ex calciatore e allenatore Ciro Ferrara con il figlio Giovambattista (studente universitario); Gli Atletici, il marciatore Alex Schwazer e Bruno Fabbri (medico sportivo più accreditati d'Italia e storico amico dell'atleta); I Pazzeschi, la conduttrice tv Victoria Cabello (finalmente torna in tv e speriamo che questo sia solo l'antipasto e di rivederla in un programma tutto suo) con l'ufficio stampa ed esperto di comunicazione Paride Vitale; I Fidanzatini, Rita Rusic e Cristiano Di Luzio (lui è un giovane imprenditore, vivono assieme da due anni); Gli Indipendenti, Bugo e Cristian Dondi (storico amico del cantante, lavora nel settore audiovisivo); Mamma e Figlia, Natasha Stefanenko e Sasha Sabbioni (studentessa in Economics and Management).

Completano il cast Gli Scienziati, Barbascura X e Andrea Boscherini (sono amici da un anno: il primo è un chimico, scrittore e musicista noto su YouTube, il secondo un esperto in scienze naturali); Le TikToker, Anna Ciati e Giulia Paglianiti (amiche tiktoker e influencer con oltre un milione di follower ciascuna); Gli Sciacalli, Fru e Aurora Leone (lui è uno dei membri dei The Jackal ed era nel di LOL-Chi ride è fuori, lei è una comica arruolata nel collettivo dei The Jackal dal 2019); Italia-Brasile, Nikita Pelizon e Helena Prestes (entrambe modelle, la prima era anche nel cast di Ex on the Beach, la seconda è brasiliana e fa l'insegnante di yoga).





Costantino della Gherardesca Ufficio Stampa Sky

Confermato Costantino della Gherardesca, cambiano la rotta e le regole

A garantire la continuità nel racconto sarà dunque Costantino della Gherardesca, che in questi anni si è cucito addosso il programma, commentando con il suo sarcasmo british e la sua ironia al vetriolo il viaggio e le avventure dei concorrenti. Pechino Express riparte però con una rotta tutta nuova e inedita per la versione italiana: le registrazioni avverranno in Medio Oriente, in quella che è stata ribattezzata «la rotta dei Sultani», e toccherà quattro stati, Turchia, Uzbekistan, Giordania ed Emirati Arabi, in un intreccio di civiltà, usanze e culture diverse e affascinanti. I concorrenti partiranno dalla Cappadocia e attraverseranno Istanbul, per poi raggiungere la Samarcanda lungo la Via della Seta, passando per la meravigliosa Petra fino ad arrivare alla futuristica Dubai. L'altra novità di questa stagione è che le coppie non si muoveranno solo in autostop, punto fisso del format, ma potranno attraversare il deserto in dromedario, salire su treni, trattori, barche e dovranno come sempre affrontare duri percorsi a piedi. Ne vedremo delle belle.