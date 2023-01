The Jackal: «Vi raccontiamo la nuova stagione di Name That Tune»

Riparte la più agguerrita sfida musicale della tv, quella di Name That Tune – Indovina La Canzone, la gara tra personaggi famosi che torna in prima visione assoluta da mercoledì 25 gennaio, ogni mercoledì su Tv8. Alla conduzione confermata la coppia composta da Ciro Priello e Fabio Balsamo del collettivo The Jackal, garanzia di simpatia e comicità. In questa nuova edizione entrambi saranno protagonisti di uno dei giochi che compongono la gara.

Tra protagonisti della prima puntata dello show prodotto da Banijay Italia ci saranno Irene Grandi, Asia Argento, Benedetta Parodi e Vladimir Luxuria che lanciano il guanto di sfida a Nicola Savino, Morgan, Fabio Caressa e Angelo Pisani (e ciascun team ha un caposquadra, che in caso di vittoria, torna la puntata successiva, rischierando la propria squadra). Due nuovi giochi si aggiungono a quelli delle precedenti edizioni, animando la sfida tra uomini e donne. In ogni puntata si alterneranno protagonisti provenienti dal mondo della musica, dello spettacolo, dello sport e del cinema, che si sfideranno all’ultima nota a colpi di canzoni e di musica.