C'è un tempo per tutto, anche per delle scelte inaspettate: così, se da una parte Mina è a un passo dal ritrovare l'intesa con l'amica di sempre Irene, con cui era calato il gelo, dall'altra è di nuovo davanti a un bivio a causa di una mossa inaspettata dell'ex marito Claudio e di una presunta nuova relazione di Domenico. Comincia così la seconda puntata diMina Settembre 2, la serie di Rai1 con Serena Rossi, Giuseppe Zeno e Giorgio Pasotti, ispirata ai romanzi di Maurizio de Giovanni, che la scorsa settimana ha debuttato con ascolti clamorosi (oltre 5 milioni spettatori e il 28.6% di share). Ecco cos'accadrà nei due nuovi episodi, in onda domenica 9 ottobre.

Mina Settembre 2, le anticipazioni della seconda puntata

Claudio (Giorgio Pasotti) porta Mina (Serena Rossi) da quelle che per lui sono state delle specie di zie putative, le signorine Esposito, cinque sorelle sull’ottantina alle prese con un bizzarro problema. Questa "trasferta" riavvicina molto gli ex coniugi, soprattutto quando Mina scopre che l'ex marito ha rimesso a nuovo la barca di suo padre, un gesto che l'assistente sociale considera romantico e che la fa sciogliere. Forse anche per questo accetta di aiutare Irene (Christiane Filangeri) - la sua migliore amica, con cui ha rotto dopo aver scoperto che era stata l'amante del padre e che da lui aveva avuto un figlio - insieme a Titti (Valentina D'Agostino) per consolarla della sua separazione e del fatto che il figlio Gianluca (Francesco Di Napoli) ha deciso di andarsene di casa.

E se Domenico avesse una relazione con un'altra donna?

Intanto sulla scrivania di Mina arriva un altro caso da seguire, quello di tre operaie che dopo il licenziamento hanno iniziato a lavorare abusivamente in proprio e per scoprire la verità la Settembre, Irene e Titti si mettono sulle loro tracce in un pedinamento che pare quasi comico. La missione prende però quasi subito una brutta piega: scoperte dalla polizia a intrufolarsi in una fabbrica dismessa, le operaie rischiano grosso e a Mina non rimane che farsi aiutare da Irene, la quale a sua volta dovrà rivolgersi all’avvocato Luigi Abbamondi (Yari Gugliucci), da tempo innamorato di lei, per provare a tirarle fuori dai guai. Nel frattempo, Mina sospetta che Domenico (Giuseppe Zeno) abbia una relazione con un’altra e, a quel punto, la gelosia prende il sopravvento.