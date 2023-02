Nel penitenziario minorile arrivano tre nuovi detenuti che minano il già fragile equilibrio tra i ragazzi e provocano subito una rissa. Comincia così la seconda puntata di Mare fuori 3, la serie che si conferma uno dei fenomeni televisivi degli ultimi anni: dopo aver sbancato tutti i record di streaming su RaiPlay, dove sono stati caricati tutti gli episodi della terza stagione, settimana scorsa ha debuttato per la prima volta in chiaro su Rai2 dove ha ottenuto ottimi ascolti e attirando quella quota di target giovane che di solito non guarda la tv generalista. Ecco intanto cos'accadrà nella nuova puntata, in onda mercoledì 22 febbraio.

Mare fuori 3, le anticipazioni della seconda puntata

Edoardo (Matteo Paolillo) è ossessionato dalla vendetta su Mimmo (Alessandro Orrei): vuole che paghi con la vita per il suo tradimento e minaccia Pirucchio (Nicolò Galasso), intimandogli di ammazzare ‘o Cherubino altrimenti sarà la sua bella famiglia a pagare il conto. Mimmo dal suo canto è stato invitato da Donna Wanda a disinnescare Rosa Ricci (Maria Esposito): la ragazza non deve più essere un pericolo per suo figlio Carmine (Massimiliano Caiazzo). Intanto Filippo (Nicolas Maupas) e Naditza (Valentina Romani) iniziano ad avere le prime difficoltà: i soldi sono finiti e la vita da ricercati non è semplice. Carmela (Giovanna Sannino) ha incaricato Salvo, il cugino di Edoardo di far entrare in Ipm tre cani sciolti con la promessa di farli diventare soldati fidati di suo marito ed entrare a pieno diritto nel clan Ricci.

Tre nuovi detenuti fanno scoppiare una rissa

Mentre Mimmo obbedisce agli ordini di Donna Wanda, sarà Carmine a sventare il piano che porterà Rosa a considerare il ragazzo in maniera differente. Pirucchio intanto è spalle al muro: deve decidere se ribellarsi o meno al volere di Edoardo. In Ipm arrivano tre nuovi detenuti che minano il già fragile equilibrio tra i ragazzi e provocano subito una rissa mentre Edoardo apprende una terribile notizia che riguarda il cugino. Nel penitenziario arriva poi una nuova educatrice, Sofia (Lucrezia Guidone) che mostra subito un carattere deciso. Gemma (Serna Codiato) e Cardiotrap (Domenico Cuomo) hanno idee e sentimenti contrastanti riguardo quella che è successo a Fabio, mentre Beppe (Vincenzo Ferrera) e Latifah (Liliana Mele) si perdono nei ricordi del loro amore passato.