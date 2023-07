Mondo Thai: Ecco Krist e Gawin

Krist e Gawin. Pur essendo una novità come coppia della GMMTV, il duo non è nuovo nell'universo dell'intrattenimento tailandese. "Be My Favorite", lo show televisivo in corso, è la loro prima volta come coppia sul piccolo schermo. Un azzardo, per alcuni fan. Una boccata d’aria fresca per altri che promuovono a pieni voti il nuovo prodotto della GMMTV. "Fluke" Gawin Caskey e Krist hanno un background affascinante che ha plasmato il loro percorso nel mondo dello spettacolo, e che parte, in un certo modo, dalla scelta dei loro personaggi.

L'attore tailandese-americano "Fluke" Gawin Caskey ha dimostrato un'incredibile creatività nel suo lavoro. La fusione delle culture tailandese e statunitense lo rende uno degli attori più interessanti del momento. La miscela di elementi etnici arricchisce le sue performance e affascina il pubblico con la sua autenticità e profondità. Perawat Sangpotirat, meglio conosciuto come Krist, è invece diventato una forza dirompente nel mercato dell'intrattenimento tailandese. Grazie al suo fascino e alle sue capacità recitative, si è creato una solida base di fan e grazie al suo approccio rigoroso alla rappresentazione dei personaggi e all'impegno nella recitazione, è riuscito a conquistare il pubblico.

Il loro lavoro di squadra in "Be My Favorite" mette ulteriormente in luce il loro talento artistico. La storia segue il viaggio di "Kawi" Botkawee (interpretato da Krist), un giovane profondamente innamorato di Pearmai. La vita di Botkawee, però, prende una piega inaspettata quando viene mandato indietro nel tempo fino al suo diciottesimo anno di età da una misteriosa sfera di cristallo che doveva essere un regalo importante per Pearmai. Nel corso della storia, Botkawee si ritrova in una rete intricata di emozioni, diviso tra l'amore per Pearmai e la relazione nascente con Pisaeng (interpretato da Fluke). Lo show esplora le complesse relazioni tra il destino, l'amore e i risultati del tentativo di cambiare il corso del proprio futuro.

Le interpretazioni di Krist e Fluke in "Be My Favorite" sono straordinarie. La loro capacità di trasmettere in modo convincente le lotte interiori e i tormenti emotivi dei loro personaggi conferisce allo show un livello di realtà senza pari. I due hanno un'innegabile chimica che trasporta gli spettatori nelle montagne russe dei sentimenti che Botkawee e Pisaeng stanno vivendo. Le loro interpretazioni offrono un'analisi profonda delle complessità delle relazioni interpersonali e dei compromessi necessari per perseguire l'amore man mano che la storia procede.

Abbiamo parlato con loro in un'intervista esclusiva.





Piacere di conoscervi, Krist e Gawin. Potete presentarvi ai nostri lettori?

Krist e Gawin: Ciao, io mi chiamo Gawin Caskey e lui è Krist; interpretiamo i ruoli di Botkawee e Pisaeng in "Be My Favorite", che ora è in programmazione in Thailandia e in molte altre aree del mondo.

Vorrei innanzitutto chiedervi dei vostri personaggi in "Be My Favorite". Potete descriverli dal vostro punto di vista?

Gawin : Interpreto Pisaeng in "Be My Favorite". A mio parere, questo personaggio è molto forte, ad esempio dal punto di vista emotivo. Fa di tutto per aiutare Kawi e spingerlo a prendere decisioni o a fare cose. Perché penso che Kawi, prima di incontrare Pisaeng, prima di incontrare me, fosse un tipo passivo che viveva solo i suoi giorni. Ma dopo avermi incontrato, il mio personaggio ha cercato di incoraggiarlo a fare più cose.

Krist: Per quanto mi riguarda, penso che Kawi sia un ragazzo nervoso. Non sa come risolvere i suoi problemi. È come un bambino, molto infantile.

Questa è la prima volta che lavorate insieme; com'è stato?

Gawin : È stato davvero divertente poter lavorare con Krist. E poiché, come hai detto tu, è la prima volta che lavoriamo insieme, abbiamo avuto molto da imparare e da conoscere, quindi ci siamo frequentati spesso (ride), come alla fine dei workshop e delle sessioni di riprese. Troviamo il tempo per uscire e imparare di più l'uno dell'altro per trarre beneficio dal nostro lavoro.

Krist: Abbiamo fatto molte cose insieme, soprattutto cantare e suonare, quindi quando avevamo tempo ci piaceva suonare la chitarra e cantare insieme.





(GMMTV)





Potete raccontarci qualche retroscena delle riprese dello show?

Gawin : Vorrei condividere con voi questa storia. C'è stata una scena che ha spaventato Krist, ma è come... alla fine dello spettacolo. Posso davvero dirlo?

Devo mettere un avviso di spoiler?

(Krist e Gawin ridono)

Gawin : Devo raccontarlo? Ok. Dovevamo girare questa scena terrificante e Krist era così spaventato. Ero seduto accanto a lui e faceva tutte quelle facce come se fosse spaventato. Poi l'ho guardato e ho pensato: "Oh, è davvero bravo a recitare questa scena". Ma quando l'abbiamo girata, il regista è venuto da lui e gli ha detto di essere meno spaventato perché la sua faccia sembrava troppo spaventata. Dopo di che ho capito che non recitava, ma aveva davvero paura. Quindi è stato esilarante.

Nel corso della vostra carriera, avete interpretato molti ruoli diversi. A parte quelli in "Be My Favorite", a quale personaggio vi sentite più legati? E perché?

Krist: In realtà, i personaggi e la mia vita reale non coincidono in alcun modo. La mia vita non ha mai coinciso con nessuno dei personaggi dei film o delle serie che ho interpretato. Ma se devo scegliere qual è il migliore, quello che mi è piaciuto di più interpretare è Kawi.

Gawin : Il personaggio di "Be My Favorite" è quello che mi è piaciuto di più. Ma se devo scegliere un'altra serie, probabilmente è "Not Me", dove ho avuto la possibilità di interpretare Dan, un poliziotto, e mi sono divertito molto perché ho potuto sparare con pistole di scena e interpretare un ruolo d'azione. È stato molto emozionante perché non avevo mai avuto l'opportunità di farlo prima, sparare, filmare scene d'azione e acrobazie. È stato davvero divertente.

Krist ha già risposto a questa domanda, ma mi piacerebbe conoscere il tuo punto di vista, Gawin. Hai mai interpretato un personaggio con cui avevi molti tratti in comune? Se sì, come è stato?

Gawin : Penso che sarà lo stesso personaggio della stessa serie perché non recita molto e mostra le sue emozioni. È un tipo tranquillo con le altre persone e io mi trovo in sintonia con lui per quanto riguarda il modo in cui esprime le sue emozioni, le cose che fa nei film e il suo modo di pensare. Mi piace molto questo processo.





(GMMTV)





Voglio scavare più a fondo nella vostra relazione. Qual è stato il vostro primo pensiero quando vi siete conosciuti?

Krist: La prima volta che ho incontrato Gawin è stato in ufficio e ho pensato che fosse molto tranquillo e timido. Poi l'ho visto suonare la chitarra e la mia prima impressione è stata che fosse un cantante eccezionale. Ha una voce bellissima. Ma era comunque tranquillo e timido. Questa è stata la mia prima impressione.

Gawin : Lo stesso vale per me. Condividiamo la stessa storia. Quando l'ho incontrato per la prima volta, ho pensato che fosse pieno di energia. Parla molto con tutte le persone presenti. E gli piace fare cose in continuazione. La mia prima impressione su di lui è stata che Krist fosse una persona piena di energia, quasi opposta a me. E questo mi è piaciuto molto.

Condividete qualche momento memorabile insieme al di fuori del set?

Krist: Abbiamo lo stesso stile di vita: ci piace giocare e cantare. Quindi andiamo molto d'accordo anche dopo le riprese della serie e continuiamo a frequentarci.

Gawin : Se posso scegliere un momento in cui siamo insieme, il mio preferito è probabilmente cantare con lui, sia sul palco che a casa. Mi piace molto quando suoniamo insieme, è davvero divertente.

Credo che i nostri lettori vogliano conoscervi meglio. Quali sono i vostri film preferiti, quelli che rivedete sempre, il drink di cui non potete fare a meno e la canzone che consigliate di ascoltare sempre?

Krist: Prison Break, anche se è una serie; semplice acqua; 24K Magic di Bruno Mars.

Gawin : L'intera trilogia del Signore degli Anelli; il tè freddo, perché in Thailandia fa molto caldo ed è molto rinfrescante. Lo bevo quasi ogni giorno; e una canzone, su due piedi, Champagne Supernova degli Oasis.

Ho un'ultima domanda: potete definirvi in una sola parola?

Gawin : Forse posso usare una frase...

Krist: “Acqua fredda".