È  morta Sinead O' Connor, la ribelle del rock

Una vita travagliata attraversata da momenti di grande successo e ispirazione, ma anche da anni di depressione, tentativi di suicidio, resa ancora più tragica lo scorso anno dal suicidio del figlio diciassettenne, Shane. Sinead O'Connor, nata a Dublino l'8 dicembre del 1966, è stata una delle voci più importanti degli anni Ottanta e Novanta.

Non ha avuto una vita facile e nemmeno una carriera artistica lineare: il successo arrivò nel 1987 con il disco d'esordio The Lion And The Cobra. Tutto il mondo si accorse del suo talento nel 1990 quando incise Nothing Compares 2 U, una canzone epocale scritto da Prince per The Family, uno dei suoi side project. In principio il brano non ebbe successo, ma la versione incisa dalla O'Connor l'ha trasformato in un classico senza tempo della musica contemporanea, accompagnato da un videoclip tutto incentrato sul viso della cantante e sui suoi passi all'interno del parco Saint-Cloud di Parigi.

Nel 1992 durante la sua partecipazione al Saturday Night Live fece qualcosa che nessuno aveva mai osato fare, un gesto per cui venne duramente attacca dai media e da una parte del pubblico. La O'Connor strappò in diretta una fotografia di Giovanni Paolo II in segno di protesta per le accuse di abusi sessuali che avevano investito i preti cattolici in Irlanda.

Alla fine degli anni Novanta è stata venne ordinata prete un movimento cattolico indipendente, decidendo di farsi chiamare Madre Bernadette Mary. In più occasioni annunciò pubblicamente di voler abbandonare il music business con cui ha sempre avuto un rapporto controverso e conflittuale.

Nel 2017 la pubblicazione di un video drammatico su Facebook in cui compariva da sola nella stanza di un motel e raccontava esplicitamente, parlando di sé, che «Le malattie mentali sono come le droghe, sono uno stigma: chi ti vuole e dovrebbe prendersi cura di te, all’improvviso inizia a trattarti male». Nel corso della sua carriera ha inciso dieci album in studio. Vale assolutamente la pena riascoltare i primi tre: The Lion and The Cobra, il successivo I Do Not Want What I Haven't Got e Am I not Your Girl?, una raccolta di cover di standard jazz che però non ha ottenuto il successo dei dischi precedenti.

In mezzo a tutte le controversie e ai problemi personali e familiari, la O'Connor è tornata farsi sentire nel 2014 con un disco bellissimo, I'm not Bossy, I'm Boss, che ha ottenuto ottime recensioni in tutto il mondo. L'ultimo lampo...