Il viaggio nei sentimenti di Lee Seok-hoon

Ci vorrebbe un bel po' di tempo per elencare tutti i successi di Lee Seok-hoon. L'artista, che ha debuttato nel 2008 come membro degli SG Wannabe, ha lavorato in radio (ha recentemente iniziato un nuovo programma chiamato Lee Seok-hoon's Brunch Cafe), a teatro (ha appena finito di interpretare Monty Navarro nella commedia musicale A Gentleman's Guide to Love and Murder) ed è riuscito a diventare un personaggio televisivo di successo, partecipando a vari show come performer o giudice.

Lee Seok-hoon è ora pronto a pubblicare il suo primo album completo come artista solista. Customary Place ci porta in un incredibile viaggio attraverso le emozioni, spaziando da un genere all'altro, un'arte che ha perfezionato creando molte OST di successo per popolari k-dramas.

Panorama.it ha avuto la possibilità di parlare con l'artista del suo nuovo album e dei suoi progetti futuri.

Voglio iniziare facendoti una delle domande più semplici ma allo stesso tempo complesse: come stai?

Sto trascorrendo il mio tempo come ho sempre fatto. Ascoltando canzoni, esercitandomi e realizzandole. Come risultato, è uscito un album.

Customary Place è il tuo primo album completo, puoi dirci di più?

In questo album, ho inserito 10 canzoni con le varie storie e le emozioni che posso esprimere. Mi sto preparando dallo scorso autunno e finalmente ce l'ho fatta. È probabilmente il mio primo album completo, quindi non ho potuto fare a meno di metterci tutto me stesso mentre lo preparavo. È un album che contiene un po' di tutto. Chi ama e sostiene la musica di Lee Seok-hoon sarà in grado di sentire le emozioni contenute nelle canzoni mentre le ascolta.

In questo album esplori molti generi, dalle ballate al rock moderno e al jazz. Qual è stata la parte più impegnativa nella realizzazione di Customary Place?

Anche se è passato un po' di tempo da quando ho iniziato a fare musica, mi sento ancora nuovo ogni volta che canto ogni canzone. In questo senso, penso che la risposta "Niente è stato facile!" sia la più appropriata per me piuttosto che scegliere i punti difficili della realizzazione di un album.

Dieci tracce e ognuna di esse racconta una storia. Cominciamo con la title track: 사랑은 또. Sick Love. Come mai l'hai scelta come title track per questo album?

Essendo il mio primo album completo, volevo qualcosa di diverso. Ne avevo anche bisogno. Stavo cercando una canzone che fosse perfetta per me che stavo pensando a qualcosa di nuovo, e penso che Love Sick fosse la più adatta a me. È caratterizzata da un suono molto vintage, quindi è una canzone che richiede molto impegno e pensiero nell'esprimere il mood che le si addice. Come prima traccia, penso che sia una canzone che aumenta molto la concentrazione sull'album.

Hai partecipato sia al testo che alla composizione di 우리가 우리가 아닌 지금 (We're Not Us). Come è stato lavorare su questa canzone?

In realtà è una canzone che ho fatto molto tempo fa. Non ricordo esattamente quando l'ho scritta, ma quando sento la canzone, mi ricorda quei giorni. Il narratore che prova noia in Now We Are Not Us è molto diverso da me adesso. Eppure, riesco a sentire quella sensazione almeno un po'. Penso che questo sia il potere del canto e della musica. Si tratta di trasmettere emozioni.

Lo stesso vale per 용기 (Brave). Entrambe le canzoni sono intense e capaci di raggiungere il cuore di chi le ascolta. Qual è stata la parte più impegnativa nel crearle?

Questa volta c'erano compositori che lavoravano insieme per la prima volta, e c'erano anche canzoni in uno stile che cantavo per la prima volta. Penso che la "prima volta" stessa sia stata un lavoro significativo. Ho cantato molte canzoni e pubblicato molti album, ma ci sono ancora "prime volte" che sono nuove per me. Non è difficile ed è sempre divertente. Forse sto provando qualcosa di nuovo anche per il prossimo album?

지붕 (Shelter) ha un significato profondo. Puoi dirci di più su questa canzone?

Sento il peso e la presenza di mia madre in ogni parte della mia vita quotidiana, e cerco di non dimenticare che lei sembra sempre proteggermi. Shelter è nata con questo pensiero. Dato che questa canzone è stata fatta per mia madre, ho anche ricevuto molto conforto mentre ci lavoravo. La ragione per cui è inclusa come ultima traccia di questo album è perché voglio che condividiate i sentimenti affettuosi contenuti nella canzone fino alla fine. Penso che coloro che l'ascolteranno probabilmente lo sentiranno.

Hai debuttato nel 2008. Ti ricordi quali erano i tuoi pensieri all'epoca?

A quel tempo, avevo già molta familiarità con le canzoni degli SG Wannabe. Ero eccitato per il fatto di essere entrato nel team che cantava le canzoni che mi piacevano e che ascoltavo, ma penso che mi abbia reso anche nervoso. È così lontano che è stato già 14 anni fa. Da allora fino ad oggi, è una nuova sorpresa che io canti con la mia voce.

L'Hallyu Wave è ormai un fenomeno globale. Quale pensi sia il suo potere?

Penso che la "musica" giochi una parte molto grande nella cultura che ha portato all'Onda coreana. Come musicista, sono molto grato che la musica coreana sia riconosciuta e amata in tutto il mondo, ma d'altra parte, prometto anche di non perdere la consapevolezza del suo peso. Dev'essere che non sono l'unico ad avere questo sentimento, e penso che tutti i musicisti stiano formando una solidarietà inespressa. Non sarebbe questa la fonte del fascino speciale della musica coreana e, inoltre, dell'amore della cultura Hallyu?

Hai anche lavorato in molti musical. Qual è la differenza principale tra quando sei sul palco come attore e durante un concerto?

Il musical è un genere che combina completamente la recitazione, quindi mi fa preoccupare molto l'espressione. I concerti mi sono più familiari dei musical, ma ogni volta che canto, sento di voler entrare in empatia con un po' più di pubblico. Entrambi sono campi con il loro fascino, ognuno con le sue difficoltà. Come tale, ho molta voglia di continuare a fare meglio.

Sei la voce di alcune delle più belle OST di k-drama, da Moon Lovers a Chicago Typewriter e Rookie Historian. Cantare una OST è in qualche modo simile a esibirsi in un musical?

La OST è un genere con una storia e un personaggio fissi, e l'umore e le emozioni della canzone sono, in un certo senso, un genere prestabilito. Devono essere trasmesse completamente attraverso la voce così com'è. Di conseguenza, credo di aver iniziato a cantare pensando a come cantare, a quale tipo di personaggio si sarebbe adattato a questo tema e a un sacco di dimensioni diverse. Se è simile a un musical, è così. Fa pensare a cose nuove.

Sei un noto personaggio di programmi televisivi. C'è qualche programma a cui ti piacerebbe partecipare?

Ho avuto molte opportunità, quindi ho potuto partecipare a spettacoli di varietà. Più che avere un programma in cui voglio apparire in particolare, sono sempre grato di essere chiamato, e va bene ovunque sia. Penso che ci sia una ragione per cui mi hanno chiamato, quindi cerco di fare del mio meglio. Ne sono grato.

Essendo un'artista ben preparato, c'è qualche consiglio che vorresti condividere con i rookie e gli artisti che hanno intenzione di debuttare?

Spero che amiate molto la musica. E voglio che continuiate ad amarla. Se scelgo questa strada, quel cuore diventerà presto la mia volontà, e penso che questo determinerà che tipo di cantante diventerò. Ricordo anche di aver cercato di non spezzare il mio cuore quando ero un rookie. Qualunque cosa succeda alla fine, proteggiti e continua a sentirti felice attraverso la musica.

C'è qualche nuovo artista che guardi con interesse o con cui ti piacerebbe lavorare?

Se c'è un'opportunità, sarebbe bello fare un'esperienza con vari artisti, ma in realtà, voglio mostrare più storie con il nostro gruppo, SG Wannabe. Ci sono ancora tante canzoni che voglio cantare con gli SG Wannabe. Continuo a parlare con i membri del prossimo album e della prossima canzone. Voglio salutarvi con una buon notizie come il ritorno, un giorno, degli SG Wannabe.

Puoi lasciare un messaggio ai tuoi fan?

Grazie per aver amato e ascoltato la mia musica per molto tempo. Voglio diventare una cantante che ripaga e regala sempre con la musica, ma penso che le persone che mi avvicinano a questo ideale sono i fan che ascoltano le mie canzoni. Continuerò a cantare per molto tempo in futuro. Per favore date molto amore a questo album e a Love Sick. Grazie!