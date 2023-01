Duetti a Sanremo 2023: una lunga serata vintage

Come ogni anno, a pochi giorni dalla prima all'Ariston arriva puntuale l'elenco dei duetti che andranno in scena il venerdì del Festival. Appare evidente dalla tracklist resa pubblica che sarà una lunghissima e speriamo divertente cavalcata vintage, che più vintage di così non si può. Il che potrebbe non essere un male, ma quando si esegue una cover e per di più in formazione a due, il rischio di storpiare brani memorabili è piuttosto alto.

Staremo a vedere come Ariete e Sangiovanni affronteranno Centro di gravità permanente di Franco Battiato o cosa emergerà dall'incontro tra Elodie e Big Mama alle prese con American Woman un pezzone rock eseguito nel 1970 dai The Guess Who e poi coverizzato con successo da Lenny Kravitz.

Vedremo anche come funzionano le "autocover", ovvero le canzoni di quelli che rifanno se stessi come gli Articolo 31 con Fedez e Gianluca Grignani che rilegge la sua Destinazione Paradiso con Arisa, o ancora Anna Oxa con il Dj Iljard Shava che ripesca dal repertorio Un'emozione da poco e Giorgia ed Elisa in un medley tra le rispettive Di sole e d'azzurro e Luce.

Sulla carta, questa ha tutte le chance di essere la serata più intrigante del Festival, ma come dicevamo prima c'è sempre in agguato il rischio di di rifare male o banalizzare pezzi che che sono da sempre nella memoria collettiva. E questo non sarebbe per nulla divertente...

Anna Oxa - Iljard Shava / Un'emozione da poco di Anna Oxa



Ariete - Sangiovanni / Centro di gravità permanente di Franco Battiato

Articolo 31- Fedez / Medley degli Articolo 31

Colapesce Dimartino - Carla Bruni / Azzurro di Adriano Celentano

Colla Zio / Ditonellapiaga /Salirò di Daniele Silvestri

Coma_Cose con i Baustelle / Sarà perché ti amo dei Ricchi e Poveri;

Elodie con BigMama / American Woman dei The Guess Who e rifatta anche da Lenny Kravitz

Gianluca Grignani con Arisa / Destinazione Paradiso di Gianluca Grignani;

Gianmaria con Manuel Agnelli / Quello che non c'è' degli Afterhours

Giorgia con Elisa / medley di Luce e Di sole e d'azzurro

Cugini di Campagna con Paolo Vallesi / Medley tra La forza della vita e Anima mia

Lazza con Emma e Laura Marzadori / La fine di Tiziano Ferro

LDA con Alex Britti / Oggi sono io di Alex Britti

Leo Gassmann con Edoardo Bennato e il Quartetto Flegreo / Medley di Edoardo Bennato

Levante con Renzo Rubino / Vivere di Vasco Rossi

Madame con Izi / Via del Campo di Fabrizio De Andrè

Mara Sattei con Noemi / L'amour toujour di Gigi D'Agostino

Marco Mengoni con il Kingdom Choir / Let it be dei Beatles

Modà con Le Vibrazioni / Vieni da me delle Vibrazioni

Mr. Rain con Fasma / Qualcosa di grande dei Lunapop

Olly con Lorella Cuccarini / La notte vola di Lorella Cuccarini