Tutto quello che dovete sapere sul comeback dei BTS

«Un giorno il mondo si è fermato/ senza avvisare/ la primavera non sapeva di dover aspettare/ ed è arrivata senza un minuto di ritardo/ strade senza orme/ sono sdraiato qui/ caduto a terra/ il tempo va avanti da solo/ senza chiedere scusa»

Inizia così la traccia che segna il ritorno con un nuovo album dei BTS, il gruppo k-pop coreano che ha stravolto il mondo della musica a livello mondiale. Life goes on, letteralmente «La vita va avanti» è tutt'altro che una canzone triste. È un grido di speranza da parte di sette ventenni che si sono ritrovati, come il resto del mondo, a dover affrontare qualcosa di più grande di noi e a fare i conti con una nuova vita.

C'è qualcosa di più maturo e intimo in questo nuovo album. BE è il primo album prodotto completamente dai ragazzi che hanno unito le loro abilità e le loro passioni per regalare ai fan di tutto il mondo, gli Army, un prodotto nuovo che apre una nuova era per la band. Non per nulla il Wall Street Journal li ha insigniti di uno dei più grandi riconoscimenti della rivista inserendoli nella lista degli «innovator of the year» per essere stati in grado con la loro musica di unire culture differenti e infrangere record su record.

Il 2020 rimarrà per sempre nella storia come l'anno in cui tutto è cambiato e in cui le frontiere sono state abbattute dal virtuale. Nelle loro case, in pigiama, i BTS mostrano in Life goes on di essere dei ragazzi comuni. Di non avere nulla di diverso dai loro coetanei negli Stati Uniti, in Europa o in Africa. Di sognare un ritorno alla normalità, pur essendo consapevoli che qualcosa sarà per sempre differente.





Ma cosa è successo in questi 48 ore dal lancio di BE?

Conferenza stampa



Iniziamo dalle 3 del mattino, orario italiano, del 20 novembre. Abbiamo partecipato alla conferenza stampa che la Big Hit, l'etichetta dei BTS, ha organizzato per la stampa di tutto il mondo. Per la prima volta l'Italia è stata inclusa in questo evento, un traguardo importante per gli Army del nostro Paese che aspettano con ansia l'arrivo dei sette ragazzi con un concerto tutto italiano. La sorpresa - annunciata poco prima dell'avvio dell'evento - è stata che, per raggiungere un nuovo livello di inclusione, per la prima volta dalla nascita del gruppo, lo streaming dell'evento è stato reso pubblico così da poter essere seguito dagli Army. Un regalo, come si capisce dalle parole di RM, il leader del gruppo che ha salutato i presenti con un semplice «È da così tanto che non ci salutavamo di persona». Assente, come da programma, SUGA, rapper e produttore del gruppo che di recente si è sottoposto a un intervento chirurgico alla spalla.





Courtesy of Big Hit Entertainment





In questo ultimo anno i BTS hanno cancellato decine di tappe del loro tour. Ma non si sono mai fermati. Oltre a singoli e collaborazioni con artisti di ogni genere, i sette golden boys coreani, sono entrati nella storia grazie a due concerti organizzati il streaming, il Bang Bang Con che con i suoi 756.600 utenti connessi da 107 Paesi del mondo è stato paragonato a festival storici come Woodstock, Live Aid, e il Rooftop Concert dei Beatles, e il Map of the Soul ON:E concert che con 993.000 biglietti venduti in 191 nazioni ha infranto il record del Bang Bang Con.

Life Goes On

Dopo solo due ore di sonno, alle 6 del mattino, ecco Life goes on. La prima traccia dell'album è anche il singolo di lancio di BE. La canzone è un perfetto riassunto di questo 2020 con un messaggio di speranza: non ci possiamo fermare, la vita deve andare avanti, e noi ci saremo. Sempre.









Inutile dire che Life goes on è ancora una volta un record. Il video a soli 40 minuti dal debutto su Youtube ha generato oltre 10 milioni di visualizzazioni e 1 milioni di mi piace e in 24 ore ha superato i 67 milioni di views. Ma non solo: la sua premiere con 3.2 milioni di visualizzazioni su Youtube ha battuto il precedente record, detenuto sempre dai BTS con Dynamite, che si era invece fermato a "soli" 3 milioni.

Oggi i BTS hanno condiviso sul loro canale ufficiale una nuova versione del video musicale, chiamata "on my pillow" in cui i sette ragazzi cantano mentre tutti insieme si rilassano a letto nella stanza del loro appartamento. Una versione ancora più intima e che sottolinea ancora una volta la normalità della loro vita.













BE

Ci siamo presi 48 ore prima di scrivere di BE. L'album è senza dubbio il più delicato e personale mai realizzato dai BTS. Impossibile identificare una traccia preferita. Lo streaming continua in loop e ogni volta un dettaglio nuovo conquista e stravolge la lista dei nostri preferiti. Quel che è certo è che secondo i dati diffusi dalla Hanteo chart, la classifica discografica coreana, l'album ha già venduto, in prevendita, oltre 2 milioni di copie. Ma non solo. Tutte le canzoni dell'album sono presenti nelle classifiche mondiali delle più ascoltate negli ultimi giorni.









La diretta su V-LIVE

L'ultimo appuntamento per il lancio di BE è stata una diretta su V Live in cui i sei ragazzi e un cartonato di Yoongi sullo sfondo hanno raccontato e commentato con gli Army il lancio del nuovo album.









A grande sorpresa, per tutti, e soprattutto per i sei Bangtan in diretta, l'arrivo di un videomessaggio di SUGA che, chitarra alla mano, rassicura i ragazzi di stare bene e di essere sempre con loro. Tra l'emozione, per i fan e i BTS, a strappare una risata generale ci ha pensato il più giovane del gruppo, Jung Kook, che ha commentato guardando il suo compagno di gruppo «è diventato più paffuto».





Min Yoongi (V Live)