Dove il mare trionfa: 5 ristoranti, super, di pesce

Il pesce è sempre più presente sulle tavole degli Italiani: il consumo è cresciuto negli ultimi 10 anni, di circa il 30%. A ciò ha contribuito certamente anche la crescente consapevolezza che il pesce è sano oltre che buono e che è meglio magiare pesce che carne.

E ovviamente la ristorazione si è “adeguata” a questa evoluzione del gusto: sono sempre di più i ristoranti con prodotti marini, anche in zone e città non proprio di mare, come Milano o la Brianza.

Ecco 5 super ristoranti dove il mare la fa da padrone:

13 Giugno, Milano - Via Carlo Goldoni, 44. Tel. 02.719654

Qui il cuore è siciliano, anzi palermitano, ma la mente è internazionale ed aperta.

Dal 1988 Saverio Dolcimascolo propone piatti come la pasta con le sarde, le bavette coi ricci di mare, i bocconcini di tonno con macco di ceci; ma poi nel tempo si è evoluto già da molti anni ha introdotto “plateau de fruits de mer” che nulla hanno da invidiare ai parigini e, più recentemente piatti come la tartare di tonno rosso con stracciatella di bufala e tartufo nero, o i moscardini croccanti su crema di patate e lime. Ma ciò che al 23 Giugno è notevole è la cura dell’ambiente, sia nella nuova area all’aperto, che nella bella “serra”, che nel classico elegante interno del ristorante. Si respira un’aria raffinata con attenzione al dettaglio senza forzature. E i prezzi, per tanta bontà, sono ragionevoli: intorno ai 70 euro.

A ‘Riccione, Milano -Via Torquato Taramelli, 70. Tel. 02 683807 - www.ariccionemilano.it

Un locale ormai storico; nasce nel 1955 ed entra subito nel cuore dei Milanesi. Il nome evoca, ovviamente, l’origine “marina” dei fondatori.

Leggermente defilata rispetto alla movida del centro, a due passi dalla Maggiolina, lo storico quartiere dei giornalisti, ma anche da Porta Nuova, cuore nevralgico della Milano contemporanea, la sede storica A’Riccione di via Taramelli è un porto sicuro per una clientela affezionata e consolidata, che ne ama l’atmosfera composta ma rilassata e discretamente retrò, che torna almeno una volta a settimana per ordinare “il solito”, ma anche per lasciarsi stupire da una cucina che non lesina incursioni innovative, sempre nel rispetto della tradizione. Le proposte in carta seguono le stagioni, con l’inserimento di specifici prodotti ittici anche per periodi più brevi, a seconda della disponibilità, come avviene per esempio per le moeche. Caratteristica specifica è la particolare attenzione alla tradizione, con una carta che dà spazio a grandi classici intramontabili come le Sogliole alla mugnaia. Non manca, tuttavia, l’innovazione, come l’introduzione di preparazioni a bassa temperatura o al vapore che alleggeriscono e rendono più contemporanee anche le portate più classiche.

Un ruolo importante è giocato dai crudi, nei quali emerge in particolare l’attenzione estrema verso l’eccellenza e la freschezza, anche se “cavallo di battaglia” restano i primi piatti. Immancabili in carta sono la Carbonara di mare, la Calamarata cacio e pepe, le Linguine all’astice, gli Spaghetti vongole e bottarga, vere pietre miliari della storia di A’Riccione, a cui però la chef conferisce il proprio tocco personale, rendendoli unici e ricercati.

Ottimo servizio. Sui 100€

Akua da Oscar – La Spezia, Porto Mirabello. Tel. 0187 779188 - https://www.akuadaoscar.it/

Sul bellissimo porto Mirabello, fra grandi yacht, velieri e un’ampia visione sul golfo e le colline circostanti, Akua è un mix piuttosto unico di bellezza e buona cucina. Si cena su un’ampia terrazza, di fronte ad una grande piscina, a pochi metri dalle barche ormeggiate di fronte. Molto curate anche le sale interne. La cucina – dice Oscar – è un interessante mix di semplicità e raffinatezza. Piatti relativamente semplici ma con una materia prima di alta qualità; niente salse e salsine, Oscar desidera che a prevalere sia il sapore autentico degli ingredienti. Ovviamente domina il pesce ed allora ecco una splendida tartare di tonno; spaghetti ai frutti di mare; un fritto misto all’antica; una catalana regale; e il branzino alla ligure o le grigliate: branzino, scampi, seppioline, mazzancolle. C’è anche un filetto di chianina.

Grandiosa la carta dei vini, con molti prodotti locali. Servizio curato, preciso e gentile.

Sui 100€

Da Romano, Viareggio - Via Giuseppe Mazzini 120. Tel. 0584 31382 - www.romanoristorante.it

Nel cuore di Viareggio, Romano è, oramai, da più di 50 anni uno dei templi della cucina di mare italiana.

Un locale sobriamente elegante, con pochi tavoli ben distanziati, sono lo scenario in cui vien proposta una cucina “fatta di sobrietà, lontana dalle mode fini a se stesse, attenta custode dei profumi e dei sapori della Versilia, con i piatti della tradizione rivisitati con semplici piccole novità, tanto nella materia prima, quanto nei sistemi di cottura e nella presentazione” come dice Roberto Franceschini, figlio di Romano e oggi ‘attore’ principale in sala. Fra le attuali proposte: ostrica, sparnocchio, zuppetta di cetriolo e acqua di mare; risotto, funghi porcini, caffè e gamberi viola; rombo chiodato cotto alla griglia; zucchine e cremoso ai pinoli.

Grandissima attenzione viene prestata alla materia prima e lo stesso Romano è, ancora oggi, ogni mattina al porto canale per l’acquisto di pesce e crostacei. Servizio perfetto, simpatico e sorridente.

Sui 120€ bevande escluse. A mezzogiorno un menù di 3 portate a 60€

Le Brocchette, Fiumicino (Roma) – Lungomare della Salute, 33 Tel.: 06 6504 8384 - www.lebrocchette.it/

Fuori Roma, ma non troppo; l’ideale per un pranzo al sole con un “soffio” d’aria di mare in uno spazio aperto. E a Le Brocchette questo è perfettamente possibile e il mare, no solo lo si respira, ma lo si gusta anche.

Il bel ristorante moderno, aperto nel 2010, ha un grande spazio esterno, dove si può pranzare tutto l’anno grazie al tetto apribile e alle pareti in vetro. Al centro una barca con una vetrina che propone il pescato del giorno: ombrine, orate, spigole possono essere selezionate dall’ospite e preparate come meglio preferisce. È una cucina delicata, con sfumature che riprendono la tradizione italiana, con un accento “mediterraneo”, esaltandone l’originalità e il gusto. Fra i piatti non possono mancare gli spaghetti alle vongole, le fettuccine all’astice, il calamaro ripieno, le mazzancolle con rapa rossa, e una splendida selezione di crudi. La carta dei vini conta 150 etichette e ci si può affidare alle indicazioni del sommelier per gli abbinamenti dei piatti.

Servizio curato e simpatico. Sui 60€