L'Arabia Saudita intende investire 600 miliardi di dollari negli USA

Il principe ereditario dell'Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, ha annunciato giovedì l'intenzione del regno di investire 600 miliardi di dollari negli Stati Uniti entro i prossimi quattro anni. L'annuncio precede la visita imminente del presidente americano Donald Trump in Arabia Saudita, una tappa strategica che riflette i profondi legami tra Washington e i Paesi del Golfo.

La visita richiama alla memoria il viaggio del 2017 di Donald Trump, che aveva rotto la tradizione consolidata di scegliere il Regno Unito come prima destinazione all'estero. Quel viaggio messo aveva in evidenza i rapporti stretti tra l'amministrazione Trump ei leader delle monarchie petrolifere della regione, mentre la Trump Organization ha perseguito accordi in tutta la regione. I commenti del principe ereditario Mohammed bin Salman, riportati all'inizio di giovedì dall'agenzia di stampa statale saudita, sono arrivati durante una telefonata con Trump: « Il principe ereditario ha affermato l'intenzione del regno di ampliare gli investimenti e il commercio con gli Stati Uniti nei prossimi quattro anni, per un ammontare di 600 miliardi di dollari e potenzialmente oltre», si legge nella nota stampa.

Negli ultimi anni gli Stati Uniti si sono sempre più allontanati dall'affidarsi alle esportazioni di petrolio saudita, che un tempo costituivano la base delle loro relazioni per decenni. I fondi sovrani sauditi hanno acquisito grandi partecipazioni in aziende americane e guardano anche allo sport. L'Arabia Saudita, tuttavia, si affida prevalentemente ad armi e sistemi di difesa di fabbricazione statunitense, che potrebbero rientrare nell'investimento. La Casa Bianca non ha commentato l’esito telefonata. Non è stato nemmeno chiarito se la telefonata di Trump con il principe ereditario sia stata la prima con un leader straniero da quando è rientrato alla Casa Bianca. Il principe ereditario, il sovrano de facto del regno ricco di petrolio, ha parlato anche con il Segretario di Stato americano Marco Rubio sempre giovedi.

La visita del 2017 di Donald Trump in Arabia Saudita ha dato il via a un boicottaggio pluriennale del Qatar, condotto da quattro nazioni arabe, tra cui lo stesso regno saudita. Nonostante le critiche internazionali, Trump ha mantenuto stretti rapporti con Riyad anche dopo che il principe Mohammed bin Salman è stato coinvolto nell'omicidio e nello smembramento di Jamal Khashoggi, editorialista del Washington Post avvenuto all’interno dell’ambasciata saudita a Istanbul nel 2018. Parallelamente, il regno ha negoziato per anni con l'amministrazione Biden un accordo più ampio che potrebbe portare al riconoscimento diplomatico di Israele. In cambio, l'Arabia Saudita chiede garanzie per la propria difesa da parte degli Stati Uniti e ulteriore supporto diplomatico.

L'impegno economico del regno è colossale: un investimento di 600 miliardi di dollari, equivalente al prodotto interno lordo di molte nazioni. Tuttavia, questo arriva in un momento di pressione per le finanze saudite. I prezzi globali del petrolio, ancora bassi rispetto ai picchi registrati prima della pandemia di coronavirus, continuano a ridurre le entrate del regno. Nel frattempo, il principe Mohammed bin Salman punta a realizzare NEOM, un progetto futuristico da 500 miliardi di dollari per una nuova città nel deserto occidentale, lungo le rive del Mar Rosso. A ciò si aggiunge l'ambiziosa sfida di costruire decine di miliardi di dollari in stadi e infrastrutture per ospitare la Coppa del Mondo FIFA del 2034, consolidando il ruolo dell'Arabia Saudita anche nello sport. A proposito di questo Lo studio di architettura Populous ha svelato il progetto per lo stadio Prince Mohammed Bin Salman di Qiddiya, in Arabia Saudita , che dovrebbe ospitare la Coppa del Mondo del 2034 .Lo stadio, che prende il nome da Mohammed bin Salman, principe ereditario dell'Arabia Saudita, sorgerà nel quartiere dei divertimenti di Qiddiya e avrà un tetto e un campo retrattili.

Un lato dello stadio sarà un grande muro LED retrattile , che verrà utilizzato per trasmettere eventi in diretta, film e spettacoli laser. Una volta retratto, rivelerà un'apertura che consentirà ai posti a sedere a tre lati del campo di affacciarsi sulla scogliera di Tuwaiq alta 200 metri su cui è arroccato lo stadio. «Sarà la prima sede al mondo completamente integrata con un tetto retrattile combinato, un campo e una parete LED: un'innovazione architettonica che offre una versatilità senza pari e consente allo spazio di trasformarsi in diverse modalità di evento nel giro di poche ore», ha affermato Populous .

Schermi digitali ricopriranno l'esterno di questa struttura geometrica, che sembra emergere dalla parete rocciosa in una serie di blocchi sfalsati. Attorno allo stadio ci saranno torri di spazi sportivi e di intrattenimento collegati da una strada interna, anch'essa coperta da schermi LED, che indirizzeranno i visitatori verso aperture con vista sulla scogliera.

"L'esterno dello stadio è formato da una serie di cubi modulari che fungono da estensione della scogliera di Tuwaiq, incorniciati da portali che lasciano intravedere il futuro della città. I cubi e i portali si riversano lungo la scogliera per creare un'enorme tela digitale che interagisce con gli utenti a diverse scale, dalle viste a livello stradale all'esperienza dei posti a sedere a tre lati, fino alle viste dell'intera città, trascendendo la tipologia dello stadio, ha affermato Rhys Courtney, direttore senior di Populous.





