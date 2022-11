Iran-Galles 2-0

Ore 13.03 - Le reti in pieno recupero

Finisce con la storica vittoria dell'Iran la sfida di apertura di questa giornata dei Mondiali. Una gara per lo più equilibrata fino a pochi minuti dalla fine quando il portiere del Galles è stato espulso per un fallo da ultimo uomo. La superiorità numerica ha portato gli iraniani all'attacco che si è materializzato nelle due reti, la prima di Cheshmi con un gran tiro da fuori per la doppietta in contropiede chiuso dal tocco di Rezaeian