Il rapporto shock sulle condizioni degli ostaggi israeliani a Gaza

Questa mattina, il presidente israeliano Isaac Herzog ha commentato il rapporto che Israele presenterà questa settimana alle Nazioni Unite. Il documento descrive le condizioni fisiche e mentali degli ostaggi rapiti da Hamas che sono tornati in Israele. «Tortura. Tortura fisica e psicologica. Fame. Abuso sessuale. Percosse. Marchiatura. Solo alcune delle parole orribili che si leggono nelle pagine della presentazione del Ministero della Salute all'ONU sulla terribile prova sopportata dagli ostaggi per mano degli assassini terroristi e stupratori di Hamas a Gaza», ha scritto Herzog su X. Poi ha aggiunto: «Queste sono le testimonianze di coloro che sono stati rilasciati e salvati. Ma ancora, per 450 giorni, 100 uomini, donne e bambini innocenti, neonati e anziani, sono stati tenuti in ostaggio a Gaza. Con l'inverno alle porte, le loro vite sono in pericolo imminente. L'ONU ha i fatti. È moralmente obbligata a fare tutto ciò che è in suo potere per riportare a casa gli ostaggi ora», ha detto Herzog. Il rapporto che sarà presentato all'ONU è suddiviso in due sezioni.

La prima parta documenta in dettaglio la negligenza, gli abusi, le torture e le umiliazioni subite dagli ostaggi liberati o salvati dalla prigionia a Gaza, analizzandone le conseguenze fisiche e mentali. Questa sezione si basa sulle testimonianze dei team medici che hanno assistito gli ostaggi al loro ritorno in Israele. Circa la metà degli ostaggi ha riferito di essere stata deliberatamente affamata durante la prigionia, ricevendo una dieta estremamente povera che ha portato a un peggioramento progressivo della fame. Oltre alla malnutrizione, molti sono stati tenuti in spazi bui, aumentando il rischio di carenza di vitamina D. In media, gli ostaggi hanno perso tra gli 8 e i 15 kg (equivalente al 10-17% del loro peso corporeo). Nei bambini, la perdita media è stata del 10%, con un caso estremo in cui una bambina ha registrato una riduzione del 18% del peso corporeo.

Abusi sessuali privazione del sonno, fame e violenze fisiche

Durante la prigionia, gli ostaggi hanno subito isolamento, condizioni igieniche precarie, gravi negligenze mediche, privazione del sonno, fame, abusi sessuali, violenze fisiche, minacce e lavaggio del cervello attraverso i media, mirati a spezzare il loro spirito e renderli sottomessi. Un ostaggio ha riferito di essere stato aggredito sessualmente sotto la minaccia di una pistola da un membro di Hamas. In diverse occasioni, le donne, indipendentemente dall'età, sono state costrette a spogliarsi davanti ai rapitori e ad altri spettatori. Alcune hanno denunciato aggressioni sessuali e, in certi casi, di essere state legate ai letti mentre i rapitori le osservavano. Una donna, ferita durante l’attacco, è stata tenuta in isolamento al buio per 30 giorni, legata e immobilizzata. Non ha ricevuto cure per la ferita, né cibo e acqua in quantità adeguate. Altre donne hanno subito fame e maltrattamenti simili.Anche gli uomini sono stati sottoposti a gravi abusi fisici, tra cui fame continua, percosse, marchiature con oggetti riscaldati, tirate di capelli, confinamento in spazi ristretti senza accesso al bagno, costretti a defecare su se stessi.

Bambini legati, picchiati e marchiati a fuoco

Due bambini hanno raccontato di essere stati legati e picchiati per tutta la durata della prigionia. Presentavano segni di legature, cicatrici e traumi fisici evidenti. Inoltre, due bambini piccoli mostravano bruciature agli arti inferiori. Uno di loro ha descritto le ustioni come il risultato di una marchiatura intenzionale con un oggetto riscaldato, un'esperienza descritta come estremamente traumatica sia dai bambini che dagli adulti presenti. La maggior parte degli ostaggi rientrati ha scoperto di non avere più una casa a cui tornare. Al loro arrivo in Israele, molti hanno appreso della perdita di familiari e amici, della distruzione delle loro abitazioni e del collasso delle loro comunità. Senza il supporto che un tempo avevano, il loro processo di recupero e riabilitazione è stato gravemente compromesso. Inoltre, il senso di pericolo persiste, poiché il cessate il fuoco è fallito e continuano i lanci di razzi da Gaza, insieme ai combattimenti sul fronte settentrionale.

La seconda parte del rapporto analizza i modelli di riabilitazione considerati più adeguati per i rimpatriati, basandosi sui dati raccolti da infermieri di assistenza primaria, medici e specialisti della salute mentale. Questi professionisti hanno fornito supporto continuativo ai rimpatriati, avvalendosi anche di cliniche specializzate. L'ambasciatore israeliano presso le Nazioni Unite, Danny Danon, ha commentato il rapporto speciale del Ministero della Salute: «Nei prossimi giorni presenteremo un rapporto all'Ufficio delle Nazioni Unite contro la tortura che descrive gli orrori che gli ostaggi israeliani hanno subito e stanno subendo durante la prigionia di Hamas. L'ONU e la comunità internazionale stanno cercando di proseguire con il loro programma e di ignorare gli orrori del 7 ottobre. Non permetteremo che ciò accada. Continueremo a ricordare all'ONU gli abusi sessuali, la fame, la negligenza e l'umiliazione che i nostri ostaggi stanno subendo, e la crudeltà dei terroristi di Hamas. Non ci fermeremo finché tutti non torneranno a casa» ha affermato Danon.

Scarica il report ( In inglese)

GOI SRT HOSTAGES HEALTH 12.24.pdf

