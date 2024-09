Il professore della Cornell University che ha elogiato l'attacco del 7 ottobre torna all'insegnamento.

Il professore della Cornell University che ha elogiato l'attacco terroristico di Hamas del 7 ottobre contro Israele definendolo «esaltante ed energizzante» è tornato a insegnare presso la scuola della Ivy League nel nord dello Stato, ha rivelato il New York Post .Il professore di storia Russell Rickford è stato assente per un anno in «congedo volontario» dopo le grandi proteste pubbliche quando è stato ripreso durante una manifestazione anti-Israele fuori dal campus, in cui festeggiava l'attacco di Hamas. «È stato esaltante, è stato energizzante... Ero esaltato», ha detto Rickford all'epoca, prima di scusarsi per aver applaudito l'omicidio di massa di civili innocenti.

Secondo il Post, Russell Rickford terrà almeno due corsi alla Cornell questo semestre: "La visione afroamericana dell'America" e "Il socialismo in America" e anche un seminario. La Cornell ha confermato in una dichiarazione che l'università non ha punito Rickford per le sue osservazioni odiose e non chiarito se non ha detto se il docente sia stato pagato durante il congedo.All’epoca i commenti di Rickford furono condannati dall'amministrazione all'epoca come «riprovevoli»in quanto mostravano « un totale disprezzo per l'umanità» ma che per Joel Malina, vicepresidente delle relazioni universitarie della Cornell «sono comunque protetti dai suoi diritti di libertà di parola». Ma non è tutto perché Malina ha anche detto: «Dato che i commenti del professor Rickford sono stati fatti come privato cittadino nel suo tempo libero, la dirigenza accademica dell'università ha concluso che la condotta del professor Rickford in relazione a questo incidente non ha raggiunto quel livello elevato per giustificare il contrario».

La deputata Claudia Tenney ha dichiarato che invierà una lettera al presidente a interim della Cornell, Michael Kotlikoff, per protestare contro il ritorno di Rickford. «Sono profondamente disgustata dalla decisione della Cornell di continuare ad assumere il signor Rickford dopo le sue orribili dichiarazioni che celebravano l'omicidio di persone innocenti e incitavano alla violenza. Indipendentemente dalle opinioni sul conflitto israelo-palestinese, la perdita di vite umane, in particolare di donne, bambini e anziani, compresi i sopravvissuti all'Olocausto, non dovrebbe mai essere definita come energizzante o esaltante Il professor Rickford ricopre una posizione all'interno dell'università che gli consente di plasmare e influenzare le giovani menti. Questa posizione richiede uno standard di comportamento più elevato, libero da retorica antisemita e da un sostegno vocale al terrorismo. Perpetuando queste opinioni abominevoli, il professor Rickford non solo ha violato la sua responsabilità etica di educatore, ma ha anche messo a repentaglio la sicurezza della comunità ebraica e macchiato la Cornell», ha affermato Tenney nella lettera inviata al New York Post. La vicenda di Russell Rickford è stato solo uno dei tanti episodi di antisemitismo verificatisi nel campus della Cornell University. L’episodio piu’ eclatante avvenuto alla Cornell è stato l'arresto di Patrick Dai, 21 anni, studente al terzo anno alla Cornell, che ha minacciato una sparatoria di massa e atti di violenza antisemita alla Cornell University. I messaggi minacciosi, pubblicati in ottobre su un forum dedicato alle confraternite e alle associazioni studentesche universitarie, hanno allarmato gli studenti della scuola nella parte settentrionale dello stato di New York e hanno portato a consigliare loro di non andare nella mensa kosher della scuola.

@riproduzione riservata