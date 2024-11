Nona edizione di IDI Shanghai: il successo del design italiano tra innovazione e sostenibilità

Shanghai si è trasformata in un centro pulsante di creatività e innovazione grazie alla 9ª edizione di Italian Design Icons (IDI). Dal 22 al 24 novembre 2024, lo spazio di Jing’an 800 Show ha ospitato questo evento, co-organizzato da DP Group ed EASTANT Communication & Events, dedicato al tema “Manufacturing Value – Inclusività, Innovazione e Sostenibilità”. Una celebrazione dell’ingegno italiano, la mostra ha unito tecnologia, design e umanità in una straordinaria vetrina del Made in Italy.

Con una partecipazione record di quasi 9.000 visitatori tra presenza fisica e digitale, IDI ha consolidato il suo ruolo di riferimento per il design sostenibile. Tra le aziende protagoniste, nomi di spicco come Bialetti, Maserati, Pininfarina, Ducati, Pirelli e Illy, che hanno presentato soluzioni innovative in ambiti quali smart manufacturing, design di lusso, tessuti tecnologici, packaging ecologico e home design. L’evento ha sottolineato non solo l’eccellenza artigianale italiana, ma anche il suo impegno per un futuro sostenibile.

La direzione artistica dell’evento è stata affidata ad Aldo Cibic, mentre il concept e l’allestimento sono stati curati da Bertone Design Group NCC. Tra i momenti più attesi, l’assegnazione di due premi speciali:

"Most Influential Speaker", assegnato a Matteo Vittorio Bertelè, Direttore Generale di Dainese Cina, per i suoi interventi illuminanti sul settore.

"Most Trending Brand", conferito a Pininfarina per il suo contributo al design innovativo e sostenibile nei settori automobilistico, architettonico e del prodotto.

Un’importante novità di questa edizione è stato il premio "Icons of Change: Women Shaping the Future", dedicato a donne che stanno trasformando il mondo del design. Michela Di Maria di Bertone Design Group NCC è stata premiata per il suo approccio innovativo e i suoi contributi alla sostenibilità.

IDI ha offerto una piattaforma anche ai designer emergenti, grazie a iniziative come il workshop “Week of Light”, realizzato in collaborazione con la Xi'an Jiaotong-Liverpool University (XJTLU) e iGuzzini. Cinque studenti della XJTLU hanno ricevuto premi per le loro creazioni, tra cui lampade iconiche firmate Gio Ponti e iGuzzini, durante una cerimonia che ha celebrato la loro creatività e il loro potenziale.

Più di 15 conferenze e talk hanno arricchito l’evento, affrontando temi come design inclusivo, economia circolare e sviluppo sostenibile. Designer, imprenditori, accademici e rappresentanti dei media hanno condiviso prospettive innovative, coinvolgendo il pubblico in riflessioni profonde. Le sessioni, trasmesse anche su WeChat, YouTube e Panorama, hanno raggiunto un vasto pubblico internazionale.

La nona edizione di IDI è stata resa possibile grazie al supporto di numerosi sponsor, tra cui Diasorin, Manuli Hydraulics, Radici Group, Reply Hermes e XJTLU, oltre al contributo di istituzioni come il Consolato Generale d’Italia a Shanghai e l’Agenzia Italiana per il Commercio Estero. Partner del settore Food & Beverage come Aperol Spritz, Fratelli Beretta e Campari hanno contribuito a rendere l’evento ancora più memorabile.

IDI Shanghai 2024 non è stato solo un’occasione per celebrare il design italiano, ma anche un importante momento di scambio culturale tra Italia e Cina, rafforzando il dialogo tra i due Paesi e proiettando il Made in Italy verso il futuro del design globale.