Italian Design Icons 2024: il meglio del design italiano torna a Shanghai

Si alza il sipario sulla 9ª edizione di Italian Design Icons (IDI), un evento che celebra l’eccellenza del design italiano e che quest’anno si terrà dal 22 al 24 novembre presso l’800 Show di Shanghai, nel cuore del quartiere di Jing’an. Organizzata da Eastant Communication & Events e ispirata da DP Group, la mostra si conferma una piattaforma di riferimento per tecnologia, innovazione e creatività Made in Italy.

Il tema di quest’anno, "Manufacturing Value - Inclusiveness, Innovation, and Sustainability", riflette l’importanza di un design lungimirante, capace di coniugare sostenibilità e inclusività. L’evento si preannuncia come un punto di incontro privilegiato per professionisti, accademici e appassionati, offrendo una ricca programmazione che include conferenze, workshop e tavole rotonde con esperti di settore.

Tra le novità più attese, la partecipazione di due figure iconiche del design italiano: Aldo Cibic, cofondatore del Gruppo Memphis e attuale Direttore Artistico di IDI 2024, e Aldo Cingolani, responsabile di Bertone Design e New Crazy Colors. La sinergia tra i "due Aldo" promette di elevare ulteriormente il livello creativo e visionario dell’evento.

IDI 2024 accoglie una rosa di aziende simbolo dell’eccellenza italiana, tra cui Bertone Design, Ducati, Maserati, Pininfarina, Piaggio, Pirelli e Illy. I settori rappresentati spaziano dall’automotive al tessile, dal packaging all’illuminazione, con un’attenzione particolare all’innovazione sostenibile.

L’evento offre un’occasione unica per esplorare il contributo italiano alla scena globale del design, mettendo in luce come tradizione e modernità possano fondersi per creare valore.

Tra i progetti di punta, torna la “Week of Light”, un concorso organizzato in collaborazione con la Xi’an Jiaotong-Liverpool University e iGuzzini. L’iniziativa sfida studenti e giovani designer a immaginare il futuro dell’illuminazione attraverso uno Speculative Design Framework, utilizzando strumenti di intelligenza artificiale generativa per visualizzare scenari innovativi.

I progetti vincitori, scelti da una giuria presieduta da Aldo Cibic, verranno premiati con lampade iconiche disegnate da Gio Ponti. Questa iniziativa sottolinea l’impegno di IDI nel sostenere i talenti emergenti e promuovere soluzioni creative e sostenibili.

IDI 2024 introdurrà un nuovo premio, "Icons of Change: Women Shaping the Future", dedicato alle donne che stanno rivoluzionando il design e l’innovazione. Accanto a questo, torneranno i riconoscimenti "Most Trending Brand" e "Most Influential Speaker", che premiano rispettivamente il prodotto più innovativo e il relatore più ispirante dell’evento.

Grazie al sostegno di partner come Bertone Design NCC, Radici Group e TLSContact, IDI 2024 si conferma un evento di portata internazionale. Non si tratta solo di una vetrina per il design italiano, ma di un vero e proprio hub creativo dove idee, competenze e visioni si incontrano per definire il futuro del settore.

L’appuntamento con Italian Design Icons rappresenta un tributo al genio italiano e un’occasione per celebrare i valori di innovazione, inclusività e sostenibilità che continuano a rendere il Made in Italy un’eccellenza riconosciuta a livello globale.