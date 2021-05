Il dibattito social su Fedez oscura i temi del lavoro

Secondo una ricerca condotta da Socialcom-Blogmeter, il rapper milanese ha battuto in termini di visualizzazioni la tv pubblica. Il video, postato dal cantante sul proprio profilo Instagram, e' stato visto dieci volte di piu' rispetto alla seconda parte del concerto andato in onda su Rai3.

L'influencer Fedez ogni cosa che fa la trasforma in un successo mediatico senza precedenti. L'ultima trovata, in ordine di apparizione, è stata prendersela con la Lega sul palco del concerto del Primo Maggio a Roma e accusare la Rai di averlo voluto censurare con un video su Instagram. Il risultato? Fedez ha battuto in termini di visualizzazioni la tv pubblica. Il video, postato dal cantante sul proprio profilo Instagram, e' stato visto dieci volte di piu' rispetto alla seconda parte del concerto andato in onda su Rai3: Fedez ha totalizzato piu' di 15 milioni di visualizzazioni e 95k commenti a fronte di uno share Tv del 6,7%, che ha visto coinvolti 1.497.000 spettatori.

Nel complesso sui social network sono state pochissime le menzioni sui temi relativi al lavoro (17,2k) e al Ddl Zan (6,5k), cosi' come quelle su Rai (16,3k) e 1' maggio (11,8k). Le polemiche sul web, dunque, hanno avuto maggior pubblico rispetto al concerto. Nel dettaglio sono oltre 1,5 milioni le conversazioni registrate in rete e direttamente riferibili alla vicenda, con un volume di interazioni totali superiore ai 20 milioni.

Solo su Facebook, nel periodo oggetto dell'analisi, sono emerse oltre 1,1 milione di conversazioni. Il picco delle menzioni, tra tutti i canali social e web considerati, e' stato rilevato la sera del primo maggio tra le 20 e le 23. Il cantante, intervenuto intorno alle 21:30, aveva preannunciato nel tardo pomeriggio alcuni passaggi del proprio discorso. I canali che hanno generato le maggiori mentions e il maggior engagement nei social network sono quelli dei principali organi di informazione italiani. La stampa nazionale ha dato risalto alla vicenda, orientando la discussione sia in base alle reazioni della politica che al mood degli utenti social.

Tra i personaggi politici che hanno ricevuto il maggior tasso di engagement ci sono Giuseppe Conte (1,1 milioni), Matteo Salvini (715k) e Luigi Di Maio (213k). La ricerca di Socialcom-Blogmeter ha rilevato che i top 10 politici per engagement (2,7 milioni di interazioni) sono pero' lontani dalle cifre raccolte dal rapper (16 milioni di interazioni).

«La narrazione sul tema ha subito varie mutazioni», osserva Luca Ferlaino, fondatore di Socialcom. «In una prima fase del dibattitto si e' parlato prevalentemente del Ddl Zan, poi si e' proseguiti con la polemica sulla Rai, dovuta alle pressioni dei partiti circa una possibile riforma, per chiudere con i temi legati ad Amazon e Nike, brand ai quali Fedez e' vicino».

«E' evidente che siamo di fronte all'ennesima dimostrazione che la partita del consenso si gioca sul web», chiosa Ferlaino.