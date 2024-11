L'eSport italiano arriva in America: al via una nuova era per Exeed

Exeed, leader indiscusso del mercato italiano di EA FC e protagonista di successi come la vittoria della eSerie A e i prestigiosi titoli di Content Creator of the Year e Best Italian Player of the Year, continua la sua scalata internazionale. Dopo aver conquistato un posto di rilievo anche sulla scena globale, grazie alla recente qualificazione al FC PRO Open, l’azienda annuncia l’apertura di una nuova holding company a Miami, segnando un passo decisivo nel suo piano espansionistico.

Alla guida di questa avventura ci sono i due giovani founder, autentiche forze motrici del progetto. Federico Brambilla, ex campione di Call of Duty e attualmente Vicepresidente e membro del Consiglio di Amministrazione di IIDEA (l’associazione italiana di settore per l’industria videoludica), e Ivan Ballestrazzi, manager d’azienda che ha contribuito alla straordinaria crescita del team.

Per affrontare al meglio questa nuova fase, Exeed ha intrapreso un'importante operazione di rebranding. La nuova identità visiva, basata su una strategia di “branded house”, punta a creare una struttura flessibile e coesa capace di supportare lo sviluppo degli asset necessari per penetrare nel mercato globale.

Il primo progetto nato da questa trasformazione è la PLB Academy powered by Exeed, frutto di una collaborazione con PLB, realtà fondata nel 2020 da Christian Vieri e Bernardo Corradi. PLB è già nota per aver lanciato PLB WORLD, l’innovativo hub milanese dedicato al gaming e all’intrattenimento a 360°.

Il secondo asset strategico è l’Exeed Academy, che rappresenta il cuore della visione internazionale dell’azienda. Questa nuova piattaforma formativa si propone di portare competenze professionali e opportunità ai futuri talenti dell’esports nelle Americhe, partendo dall’Argentina.

"Exeed cresce e si evolve per sviluppare il nuovo mercato esports globale – dichiara il CEO Ivan Ballestrazzi, che continua: “La nostra espansione internazionale e il lancio di nuovi progetti come le Exeed Academies sono l’inizio di un percorso che mira a incentivare e supportare lo sviluppo di talenti e di figure professionali. Il rebranding ci consentirà di rafforzare il nostro marchio principale Exeed, continuando inoltre a sviluppare branch office specifici per ogni esigenza del mercato."