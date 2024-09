Nuova mossa di Unicredit nel risiko bancario: compra il 9% di Commerzbank

Unicredit entra in Commerzbank e dà un’accelerata al risiko bancario europeo. La banca guidata da Andrea Orcel si espande in Germania, acquisendo il 9% di Commerzbank, diretta concorrente dell’Istituto italiano nel mercato tedesco, per un investimento di circa 1,5 miliardi di euro. L’annuncio stamattina, prima dell’apertura delle Borse.

L'acquisizione si è svolta in due fasi. Circa il 4,49% del capitale sociale di Commerzbank è stato comprato attraverso un’offerta di "accelerated book building", effettuata per conto del governo tedesco che ha deciso di ridurre la sua partecipazione dal 16.5 al 12%. Operazione a fronte di un investimento di 702 milioni di euro, con un prezzo di 13,2 euro per azione, superiore del 2,5% rispetto al prezzo di chiusura di 12,88 euro del giorno precedente. Il resto delle quote è stato acquistato da Unicredit direttamente sul mercato finanziario.

La banca guidata da Andrea Orcel ha dichiarato che l’operazione non è la fine, ma l’inizio: "Unicredit presenterà alle autorità competenti, se e quando necessario, le istanze autorizzative per poter eventualmente superare la soglia di partecipazione del 9,9% in Commerzbank”. Con l’acquisizione di oggi il governo tedesco resta comunque il principale azionista di Commerzbank. Eva Grunwald, membro del board dell’Agenzia finanziaria tedesca, ha dichiarato che "Commerzbank ha dimostrato di essere di nuovo saldamente in piedi", evidenziando come la vendita segni una fase importante verso l'uscita dello Stato dalla proprietà della banca.

L'operazione si inserisce nel risiko bancario europeo, che vede i principali istituti cercare di rafforzare la propria posizione sul mercato attraverso acquisizioni strategiche e fusioni. Unicredit, già presente in Germania con HypoVereinsbank, consolida così ulteriormente la sua presenza in uno dei principali mercati bancari europei. L'acquisizione ha un impatto sul CET1 ratio della banca di circa 15 punti base, ma Unicredit ha precisato che non influirà sulla politica di distribuzione dei dividendi.

Come hanno reagito i mercati alla mossa di Piazza Gae Aulenti? Le azioni Unicredit hanno registrato un +2% toccando quota 36,8 euro, mentre i titoli di Commerzbank a Francoforte sono saliti del 15,71% a 14,58 euro.

Continuano dunque le acquisizioni strategiche. A fine luglio, nel giorno della pubblicazione dei risultati (quattordicesimo trimestre record con un utile netto di 2,7 miliardi di euro, in aumento del 4,7% rispetto al trimestre precedente e del 15,9% su base annua) c’era stato l’annuncio dell’acquisto di due banche, Vodeno e Aion Bank, per 370 milioni di euro.