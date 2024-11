Svolta storica per Reddit: dopo vent’anni raggiunge la profittabilità

Reddit inizia a guadagnare, dopo vent’anni. Nata nel 2005, quasi per caso dall’intuizione di due studenti universitari (Steve Huffman e Alexis Ohanian), la piattaforma di social news, discussione e intrattenimento ha vissuto decenni di perdite crescenti e bilanci in rosso. Poi la quotazione in borsa lo scorso marzo e ora la profittabilità: nel terzo trimestre dell’anno 29,9 milioni di dollari di utile, 348,4 milioni di dollari di ricavi (+ 68% rispetto al 2023) e più di 97 milioni di utenti giornalieri (+47% sull’anno precedente).

Reddit è nato quasi vent’anni fa come esperimento universitario. Huffman e Ohanian immaginarono un sito che raccogliesse e organizzasse contenuti votati dagli utenti stessi, trasformando Reddit in una sorta di "prima pagina di Internet". È una piattaforma di social media e forum online, organizzata come una grande comunità di discussione basata su forum, dove gli utenti possono condividere contenuti, porre domande, discutere e votare post e commenti. È organizzata in sezioni/forum moderati e chiamati "subreddit", ognuna dedicata a un argomento specifico: tecnologia, politica, curiosità, hobby vari, ecc. Gli utenti pubblicano post (testo, link, immagini o video), che poi possono essere commentati dagli altri membri registrati. I post e i commenti più votati appaiono più in alto nel feed, aumentando la loro visibilità. Qui si trova di tutto: domande, consigli, meme, video, notizie e discussioni. Alcuni subreddit sono dedicati alla condivisione di link e risorse, altri sono più interattivi e puntano alle discussioni e allo scambio di opinioni.

Dal 2005 ad oggi il social ha accumulato perdite consistenti, rimanendo sempre lontano dai bilanci in positivo. La quotazione in borsa di marzo 2024 ha rappresentato un punto di svolta: il prezzo iniziale delle azioni era fissato a 34 dollari, ma da allora è triplicato, chiudendo la scorsa settimana a 116,05 dollari. Nel terzo trimestre del 2024 la crescita è stata del 68% nelle entrate annuali, raggiungendo i 348,4 milioni di dollari. Parte di questo guadagno proviene dal settore pubblicitario, che ha generato 315,1 milioni di dollari. Ma ha giocato un grande ruolo nel “risveglio” anche l’Intelligenza artificiale. Diversi giganti della tecnologia (Google e OpenAI) hanno stretto una collaborazione con Reddit, per poter usare i suoi contenuti per addestrare i modelli di AI. Questo ha fruttato al social circa 33,2 milioni di dollari.

Un’altra chiave del successo è stato l’incremento degli utenti attivi, che hanno raggiunto una media di 97,2 milioni giornalieri, in crescita del 47% rispetto al 2023. L’integrazione della traduzione automatica in diverse lingue, tra cui francese, italiano e tedesco, ha ampliato la portata della piattaforma, attirando nuovi utenti internazionali in Paesi come India e Filippine. Entro il 2025, Reddit prevede di estendere questa funzione a oltre 30 mercati, aumentando l'accessibilità per una comunità sempre più globale. E le proiezioni di ricavi per il quarto trimestre 2024 sono tra i 385 e i 500 milioni di dollari. Dopo vent’anni l'esperimento universitario ce la sta facendo.