Sigarette, da oggi aumentano i prezzi (anche per sigari e trinciati)

A partire da giovedì 23 gennaio, scattano nuovi aumenti sui prezzi di sigarette, sigari e tabacco trinciato. L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) ha annunciato il provvedimento, pubblicando sul proprio sito l'elenco completo dei prodotti interessati, con le relative variazioni di costo. Gli aumenti non riguardano tutte le marche e variano a seconda del prodotto, con differenze significative tra i vari articoli.

Questi rincari sono il risultato di disposizioni introdotte dalla legge di bilancio 2023, successivamente modificate con quella del 2024. Il governo ha deciso di intervenire aumentando il carico fiscale sulle sigarette, incrementando le diverse componenti che determinano il prezzo finale al consumatore. In particolare, la manovra del 2023 prevedeva per l’anno scorso un incremento di 28,20 euro ogni 1.000 sigarette, con un ulteriore aumento fissato a 28,70 euro per 1.000 sigarette a partire dal 2025. Tuttavia, la più recente legge di bilancio ha introdotto ritocchi al rialzo: per il 2024, l’aumento è stato portato a 29,30 euro per 1.000 sigarette, mentre dal 2025 si passerà a 29,50 euro per 1.000 sigarette.

Gli aumenti

Tra i marchi più noti di sigarette, gli aumenti coinvolgono brand come Marlboro, Philip Morris, Merit, Diana e Chesterfield. Per le sigarette, il rincaro medio si aggira intorno ai 20 centesimi a pacchetto. Alcune tipologie di Marlboro e Muratti raggiungono così i 6,50 euro per una confezione da 20, mentre le Diana restano le più economiche, con un prezzo fissato a 5,30 euro per pacchetto.

Anche per gli amanti dei sigari i rincari non mancano: chi preferisce l' "Antico Toscano Sigaro Nostrano del Brenta 1763 Italiano” dovrà affrontare un prezzo di 14,80 euro per una confezione da 3 pezzi.

Tutti i nuovi prezzi sono disponibili sul sito della Federazione nazionale tabaccai, e il nuovo tariffario è disponibile anche sul sito dell’Agenzia delle Dogane.