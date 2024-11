Shanghai: Nuovi incentivi per stimolare l'economia e la crescita della fiducia

Il panorama economico globale ha affrontato numerose sfide, tra cui interruzioni della catena di approvvigionamento e fluttuazioni nella fiducia dei consumatori. In risposta a queste pressioni esterne, i vertici politici di Shanghai, nota come un fulcro economico leader in Cina, hanno riconosciuto l'importanza di promuovere un mercato interno resiliente e dinamico. Recentemente è stata presentata, infatti, una serie di nuovi incentivi volti a incoraggiare il rinnovo delle attrezzature, promuovere il commercio dei beni di consumo e, in ultima analisi, spingere la crescita dei consumi. Queste misure dovrebbero stimolare il mercato, guidare la riqualificazione industriale e migliorare la resilienza economica complessiva della città. Concentrandosi sul rinnovo delle attrezzature e sullo scambio di beni di consumo, la città mira a stimolare l'innovazione e il progresso tecnologico, affrontando al contempo le preoccupazioni riguardanti la fiducia dei consumatori.

Per attuare i requisiti del Piano d'Azione del Consiglio di Stato per la Promozione del Rinnovo delle Attrezzature su Larga Scala e dello Scambio di Beni di Consumo (Guo Fa [2024] n. 7), emanato dal Consiglio di Stato cinese il 13 marzo 2024, il Governo Popolare Municipale di Shanghai il 30 aprile 2024 ha pubblicato il “Piano d'Azione di Shanghai per la Promozione del Rinnovo delle Attrezzature su Larga Scala e dello Scambio di Beni di Consumo Nuovi (2024-2027)” (“Piano d'Azione”). L'obiettivo principale del Piano d'Azione è quello di cercare di essere all'avanguardia in Cina entro il 2027, rafforzando gli orientamenti standard e le garanzie politiche, promuovendo il rinnovo delle attrezzature in dieci settori come l'industria, l'energia, l'edilizia e i trasporti, e il commercio di quattro categorie di beni di consumo tra cui automobili, elettrodomestici e arredamento per la casa.

Secondo il Piano d'Azione, a Shanghai saranno attuate azioni in quattro ambiti : aggiornamento delle attrezzature, commercio di beni di consumo, riciclaggio e utilizzo, e rafforzamento del sostegno delle politiche in dieci settori tra cui industria, energia, costruzione, trasporti e medicina, per il rinnovo delle attrezzature e il commercio di quattro tipi di beni di consumo (automobili, elettrodomestici, decorazione domestica e biciclette elettriche), promuovendo lo sviluppo e la trasformazione di alta qualità, intelligente e verde dell'industria, migliorando il livello di sicurezza e intelligence delle infrastrutture urbane, e introducendo un maggior numero di beni di consumo durevoli di alta qualità nella vita dei residenti.

Il contenuto principale di questo Piano d'Azione comprende:

• Promuovere il rinnovo delle attrezzature: incoraggiare le imprese ad adottare nuove tecnologie e processi, focalizzandosi sulla produzione ecologica, sicura e a basse emissioni di carbonio, sulla digitalizzazione e sull'intelligentizzazione, per aggiornare e sostituire le attrezzature esistenti, passare a nuovi prodotti più ecologici, intelligenti ed efficienti e migliorare l'efficienza produttiva e la qualità del prodotto.

• Implementare il commercio di beni di consumo:introdurre politiche di sussidio al commercio nel settore delle automobili, degli elettrodomestici, dei beni di consumo per la casa e delle biciclette elettriche per incoraggiare i consumatori a riciclare vecchi beni di consumo in cambio di nuovi prodotti e ridurre lo spreco di risorse, promuovendo la trasformazione della struttura dei consumi verso una dimensione ecologica, intelligente e di alta gamma.

• Migliorare il sistema di riciclaggio: potenziare la rete di riciclaggio dei prodotti e delle attrezzature di scarto, sostenere la circolazione e il commercio di beni di seconda mano, migliorare il tasso di riciclaggio delle risorse e massimizzare l'uso delle risorse, riducendone gli sprechi.

• Rafforzare il sostegno alle politiche: fornire sussidi finanziari, incentivi fiscali e altri tipi di politiche di sostegno, tra cui alcuni sussidi finanziari o sgravi fiscali ai consumatori e alle imprese che partecipano al commercio, per ridurre i costi di rinnovo delle attrezzature e dei beni di consumo. Allo stesso tempo, formulare e migliorare gli standard pertinenti, rafforzare la vigilanza del mercato e garantire la qualità dei prodotti e la sicurezza delle transazioni nel processo di commercio.

Attualmente, al fine di affinare e chiarire i compiti specifici e le relative politiche di supporto in vari settori, i dipartimenti dell'economia e dell'informatica, della cultura, del turismo, del commercio e della finanza hanno emesso politiche di supporto pertinenti nei settori dell'industria, del turismo culturale e dei beni di consumo. Anche in altri settori sono in fase di formulazione piani d'azione speciali da parte dei dipartimenti competenti, e continueremo a monitorarli.

Queste iniziative non solo offrono immense opportunità per le imprese locali, ma anche per le aziende europee che operano in Cina. L'attenzione sul rinnovo delle attrezzature e sul commercio dei beni di consumo si allinea perfettamente con i punti di forza e le competenze di molte aziende europee, spesso specializzate in produzione avanzata, tecnologia e soluzioni sostenibili. Partecipando al programma, le aziende europee possono mettere in mostra la loro innovazione e competenza, beneficiando al contempo dell'aumento della domanda e della visibilità generata dalle misure di incentivi.

Per quanto riguarda le politiche di sostegno già pubblicate, nel settore industriale, sette dipartimenti, tra cui la Commissione Municipale di Shanghai per l'Economia e l'Informatica, hanno pubblicato il 31 maggio 2024 il "Piano d'Azione Speciale di Shanghai per Promuovere il Rinnovo e l'Espansione su Larga Scala delle Attrezzature e dei Prodotti Innovativi nel Campo Industriale", proponendo azioni di rinnovo delle attrezzature avanzate in aree chiave e altre misure. Nel settore della cultura e del turismo, il 3 luglio 2024 l'Ufficio Municipale di Shanghai per la Cultura e il Turismo e altri dipartimenti hanno pubblicato il “Piano d'Azione della Municipalità di Shanghai per Promuovere il Rinnovo delle Attrezzature nel Settore della Cultura e del Turismo (2024-2027)”, nel quale viene delineato l'obiettivo chiave di completare un investimento cumulativo di 2 miliardi di RMB nel rinnovo delle attrezzature culturali e turistiche entro il 2027. Viene, inoltre, proposto l'incoraggiamento a fondi speciali per il turismo e la cultura creativa per aumentare il supporto a progetti che coinvolgono il rinnovo delle attrezzature.

Il 3 settembre 2024, la Commissione Municipale per lo Sviluppo e la Riforma di Shanghai ha emesso il Piano di Attuazione di Shanghai per Intensificare Ulteriormente gli Sforzi nella Promozione del Commercio dei Beni di Consumo, al fine di rafforzare gli sforzi per stimolare la vitalità dei consumi e promuovere ulteriormente uno sviluppo economico e sociale di alta qualità. Questo Piano di Attuazione si basa sulla situazione reale di Shanghai e, in linea con l'idea generale di "aumentare il volume, elevare gli standard, espandere il campo di applicazione e ottimizzare il processo", si concentra sul supporto per la rottamazione e il rinnovo delle automobili, la sostituzione e il rinnovo delle autovetture per i consumatori individuali, lo scambio di elettrodomestici e biciclette elettriche, la trasformazione locale di vecchie case, cucine e bagni, e l'acquisto di articoli e materiali utilizzati nella ristrutturazione delle abitazioni per anziani, al fine di promuovere il consumo domestico intelligente.

In aggiunta al piano sopra menzionato, il Governo Municipale di Shanghai ha deliberato e approvato il “Piano di Emissione dei Voucher per il Consumo di Servizi a Shanghai” prima della "Golden Week" cinese, decidendo di emettere voucher per il consumo di servizi "Happy · Shanghai" per quattro aree: ristorazione, alloggio, cinema e sport. Questa tornata di voucher per il consumo di servizi ha investito 500 milioni di RMB da fondi finanziari di Shanghai, e in base alla proporzione di consumo nei vari settori e alle esigenze dei cittadini, la distribuzione dei fondi dei voucher per il consumo è la seguente: 360 milioni di RMB per la ristorazione, 90 milioni di RMB per l'alloggio, 30 milioni di RMB per il cinema e 20 milioni di RMB per lo sport. I voucher sopra citati sono stati esauriti immediatamente dopo la loro emissione

I fatti hanno dimostrato che le politiche hanno avuto un buon effetto nel promuovere il consumo. Il mercato dei consumi di Shanghai è stato attivo durante la "Golden Week" della Festa Nazionale (dal 30 settembre al 6 ottobre), con un consumo online e offline che ha raggiunto 67,6 miliardi di RMB, delineando un aumento del 3,2%. Il flusso totale di passeggeri offline nei 36 principali distretti commerciali ha raggiunto 34,49 milioni di RMB, con un incremento del 9,8% rispetto all'anno precedente, e il flusso di passanti di 25 distretti commerciali è aumentato, mentre il flusso di persone di 16 distretti, come Huaihai Middle Road, Zhenru e North Bund, è cresciuto di oltre il 10% rispetto all'anno precedente. Il consumo offline dei turisti provenienti da altre province a Shanghai è stato di 15,1 miliardi di yuan, con un aumento del 5,2% rispetto all'anno precedente durante la "Golden Week" del 2023. Il numero delle transazioni effettuate è stato di 42,931 milioni di RMB, con un incremento del 10,7% rispetto allo stesso periodo del 2023.

La politica di commercio per gli elettrodomestici ha un effetto significativo, con vendite giornaliere medie di sovvenzioni per otto categorie di elettrodomestici nel paese che raggiungono i 54,07 milioni di RMB, con un aumento del 140,0% rispetto a prima delle festività. Le vendite giornaliere medie di sussidi per arredamento, decorazione della casa e prodotti per anziani nella città sono state di 23,14 milioni di RMB, rappresentando un incremento del 228,7% rispetto a prima delle vacanze. Dalla distribuzione dei voucher, il volume delle prenotazioni, il flusso di passeggeri e il prezzo unitario delle imprese di ristorazione sono aumentati significativamente. Durante la "Golden Week", il consumo offline della ristorazione a Shanghai ha raggiunto gli 8 miliardi di yuan, con un aumento a doppia cifra rispetto all'anno precedente.

Per le aziende europee che operano in Cina, questo pacchetto di incentivi rappresenta un'opportunità unica per espandere la loro presenza e accedere a nuovi mercati. Sfruttando gli incentivi previsti dal programma, le imprese europee possono rafforzare la loro presenza nell'economia crescente della Cina, migliorare la loro offerta di prodotti, potenziare le loro reti distributive e consolidare le relazioni con i consumatori locali. Inoltre, partecipando al programma, le aziende europee possono dimostrare il loro impegno verso il mercato cinese, migliorare la loro reputazione come imprese innovative e sostenibili e costruire relazioni più forti con partner e stakeholder locali.

Nel complesso, l'approccio proattivo di Shanghai alla stimolazione economica attraverso incentivi mirati dimostra il suo impegno a promuovere un'economia solida e lungimirante, che rappresenta un passo significativo per favorire la crescita economica e promuovere lo sviluppo sostenibile.

Concentrandosi sul rinnovo delle attrezzature e sullo scambio dei beni di consumo, la città non solo mira ad amplificare il consumo locale, ma anche a promuovere il progresso tecnologico e la sostenibilità. Queste misure non solo avvantaggiano le imprese e i consumatori, ma contribuiscono anche alla prosperità economica complessiva e alla sostenibilità ambientale della città. Con la progressiva implementazione di queste misure, tutti gli occhi saranno puntati su Shanghai per valutare l'efficacia di queste iniziative e il potenziale per un'implementazione più ampia a livello nazionale.







A cura di: Avv. Carlo Diego D’Andrea, Vice Presidente della Camera di Commercio dell’Unione Europea in Cina