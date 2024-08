Record di vendite militari USA: oltre 80 miliardi di dollari nel 2024

Il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha autorizzato lo scorso 19 agosto la Germania, l'Italia e la Danimarca ad acquisire una serie di armamenti prodotti negli USA, inclusa una potenziale vendita di circa 600 missili Patriot e relativi equipaggiamenti a Berlino, per un valore di cinque miliardi di dollari, come riportato dalla Defense Security Cooperation Agency (DSCA) del Pentagono.Questi missili, fabbricati da Lockheed Martin e conosciuti come PAC-3 Missile Segment Enhancement (MSE), sono sempre piu’ richiesti richiesti, data l'importanza crescente delle difese aeree, evidenziata dalla guerra in Ucraina e l'esigenza dei paesi occidentali di rifornire le proprie scorte. In passato, la Germania aveva già inviato all'Ucraina sistemi di difesa Patriot e missili.

Come scrive Breaking Defense, Lockheed Martin sta aumentando la produzione di questi missili, mentre Raytheon, una sussidiaria di RTX, sta adottando misure simili per il lanciatore, il radar e altri sistemi di terra. Boeing contribuisce con il seeker del PAC-3 e sta per raggiungere un livello record di produzione per questo componente, nonostante Reuters abbia precedentemente riferito che la domanda per il seeker sta attualmente superando l'offerta. Il seeker fornisce dati di guida al sistema missilistico PAC-3, progettato per difendere persone e infrastrutture dalle minacce rappresentate da missili balistici tattici, missili da crociera e velivoli nemici.

La DSCA ha osservato che la Germania "di solito richiede compensazioni", ovvero accordi industriali che offrirebbero benefici nazionali a Berlino. "Qualsiasi accordo di compensazione sarà definito durante le negoziazioni", afferma il comunicato della DSCA, senza specificare quando inizieranno le consegne.In un'altra operazione, il Dipartimento di Stato ha approvato la vendita di sei droni Block 5 MQ-9 Reaper prodotti da General Atomics all'Italia, insieme a stazioni di controllo a terra e altri sottosistemi associati. Questa vendita amplierebbe l'inventario esistente di MQ-9 in Italia, poiché Roma gestisce già questi droni. L'accordo è stimato a 738 milioni di dollari, ma anche in questo caso non è stata indicata una data di consegna prevista.

Inoltre, la Danimarca ha ricevuto l'approvazione da Foggy Bottom per acquistare 5.832 kit di guida di precisione M1156 per 85 milioni di dollari. Questi kit forniscono guida GPS, trasformando i proiettili di artiglieria convenzionali da 155 mm in armi "intelligenti". Northrop Grumman è il principale contraente per questi kit e il comunicato DSCA sottolinea che anche Copenhagen "di solito richiede compensazioni". Non è chiaro quando inizieranno le consegne.Northrop Grumman ha adottato pratiche del settore commerciale per produrre software, firmware e hardware per sensori, riducendo notevolmente i tempi di sviluppo e accelerando le consegne.

L'annuncio, rilasciato sotto forma di notifica al Congresso da parte della DSCA, non rappresenta la conclusione definitiva di un accordo di vendita di armi. Le quantità e i valori economici possono cambiare durante le negoziazioni. Inoltre, la notifica odierna offre tecnicamente la possibilità ai legislatori l'opportunità di bloccare l'accordo entro 30 giorni, anche se è improbabile che ciò succeda, dato che i clienti sono tutti stretti alleati degli Stati Uniti.In ogni caso gli accordi di oggi riflettono la continua crescita record delle vendite di armi negli Stati Uniti: l'8 agosto, il Pentagono ha annunciato che le vendite militari all'estero per l'anno fiscale 2024 avevano già superato gli 80 miliardi di dollari e potrebbero raggiungere oltre 100 miliardi di dollari entro la fine dell'anno. A titolo di confronto, le vendite per l'anno fiscale 2023 avevano già raggiunto il record di 66,3 miliardi di dollari.