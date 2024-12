Orcel fra banca e politica: “Con Bpm e Commerzbank  per rendere più forte l’Unione Europea”

Una grande banca europea come cemento per l’Unione Europea. In un editoriale sul "Financial Times", Andrea Orcel, amministratore delegato di UniCredit, spiega le ragioni del doppio blitz su Commerzbank e Banco Bpm. Alla base ci sono ragioni finanziarie ma anche politiche visto che il gruppo si sta scontrando con i governi di Roma e di Berlino. Secondo Orcel, solo una maggiore integrazione bancaria può garantire la crescita economica sostenibile e la competitività del blocco europeo rispetto ad altre potenze globali come gli Stati Uniti.

"Credo nella convergenza del nostro sistema bancario e, con essa, in banche più forti per l'Europa", ha dichiarato Orcel, spiegando le ragioni delle recenti mosse strategiche di UniCredit. Tra queste, l'investimento in Commerzbank e l'offerta per l'acquisizione di Banco Bpm, due operazioni che, secondo il Ceo, vanno oltre il semplice interesse economico: "Sebbene queste decisioni siano state prese nell'interesse dei nostri stakeholder, mettono anche sul tavolo la convergenza dell'Ue e il futuro del mercato unico", ha affermato. Una grande banca come cemento contro i nazionalismi politici.

Orcel non ha nascosto la sua preoccupazione per il futuro economico dell'Unione Europea. L'attuale frammentazione del sistema bancario, secondo il manager, rappresenta un ostacolo alla competitività globale. "Siamo seri riguardo all'integrazione, ma l'Europa deve dimostrare di esserlo altrettanto", ha avvertito il super-manager invitando le istituzioni europee a dimostrare un impegno concreto verso la realizzazione di un mercato unico bancario.

Il rischio, ha sottolineato Orcel, è quello di perdere terreno rispetto ad altri blocchi economici, in primis gli Stati Uniti, che già beneficiano di una maggiore unità e di una capacità di reazione più rapida alle sfide economiche globali. "L'Europa sta rischiando di rimanere indietro rispetto agli Stati Uniti" ha dichiarato, sottolineando come le divisioni interne possano costare caro al Vecchio Continente in termini di crescita e innovazione.

Il capo di UniCredit ha lanciato un appello chiaro e diretto ai leader europei: è necessario intervenire con urgenza per completare il mercato unico bancario e avviare riforme strutturali in grado di facilitare l'integrazione. "Abbiamo ora la possibilità -- e credo, il dovere -- di rafforzare il settore bancario europeo e con esso le ambizioni del nostro blocco", ha concluso Orcel, tracciando una rotta per il futuro del sistema bancario europeo.

Le parole del numero uno di UniCredit assumono un significato particolare in un momento in cui il settore bancario è al centro di una profonda trasformazione digitale e di fronte a sfide economiche globali sempre più complesse. L’invito di Orcel potrebbe spingere le istituzioni europee a intensificare gli sforzi per una maggiore armonizzazione delle normative bancarie e per la creazione di un contesto più favorevole alle operazioni internazionali.

Con la sua analisi, Orcel ha voluto sottolineare non solo l'importanza delle mosse strategiche di UniCredit, ma anche il ruolo cruciale delle banche come attori fondamentali per la competitività e la resilienza dell'intero sistema economico europeo. Se l'Unione Europea accoglierà il suo appello, si aprirà una nuova fase di integrazione che potrebbe rafforzare la posizione dell'Europa nello scenario economico globale.