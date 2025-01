Nel 2024 l'Argentina trionfa sui mercati. Affonda il Brasile. Israele sorprende nonostante la guerra

Il 2024 si è concluso con risultati sorprendenti per i mercati finanziari globali, con l'Argentina che ha raggiunto un trionfo straordinario, il Brasile che ha registrato perdite significative e Israele che, nonostante il conflitto in corso, ha guadagnato terreno. Sono questi i risultati, per molti versi sorprendenti dei vari mercati espressi in dollari. La Borsa di Buenos Aires è la migliore con un rialzo del 63,5% mentre quella brasiliana è la peggiore con un calo del 30,6%. Israele, nonostante la guerra è al secondo posto a +34,5%.

Argentina top nel mondo

L'indice Merval dell'Argentina ha brillato nel 2024 con un impressionante aumento del 172,52%, raggiungendo quota 2.533.635. Questo risultato record è stato alimentato da una serie di fattori positivi, tra cui le riforme macroeconomiche implementate sotto la presidenza di Javier Milei. Le misure di aggiustamento fiscale, deregolamentazione e stabilizzazione dell'economia hanno ridotto il rischio paese, abbassandolo da 2.000 a 650 punti, attirando investitori esteri e contribuendo a un rialzo vertiginoso della capitalizzazione di mercato, che è aumentata del 620%. Il comparto energetico, con un saldo commerciale positivo e la crescita delle esportazioni di petrolio, ha contribuito ulteriormente al risultato straordinario. L'Argentina ha dimostrato la sua resilienza e capacità di attrarre capitali, emergendo come la borsa migliore al mondo nel 2024.

Brasile, la peggiore

Al contrario, il Brasile ha visto una performance deludente. Nonostante l'economia si posizioni come la più grande dell'area, l'indice Bovespa di San Paolo ha registrato una perdita di circa il 10% nel corso dell'anno. La svalutazione del real nei confronti del dollaro ha reso il bilancio ancora peggiore. La gestione economica del governo Lula ha incontrato difficoltà, con l'esecutivo alle prese con una coalizione parlamentare instabile e riforme insufficienti, come quella fiscale che ha portato l'Iva a raggiungere il 28%, il tasso più alto del mondo. Il cambio con il dollaro ha toccato livelli record, superando i 6,2 reais, e l'inflazione ha chiuso l'anno al 4,7%, al di sopra delle previsioni iniziali. La crescita del Pil, che nel 2024 ha visto una leggera ripresa, non è riuscita a compensare il rallentamento previsto per il 2025, con il Fondo Monetario Internazionale che ha abbassato le stime di crescita, indicandola al 2,2% per il prossimo anno. Il Brasile, quindi, si è classificato tra le peggiori performance borsistiche globali nel 2024.

Israele sorprende

Israele ha sorpreso tutti con un aumento del 20,87% del suo principale indice di borsa, nonostante il conflitto in corso che ha segnato il paese nel 2024. Questo risultato positivo, con un guadagno di 394 punti, è stato sostenuto da una solida performance del mercato azionario e dalla continua fiducia degli investitori, nonostante le incertezze geopolitiche. Israele ha dimostrato una straordinaria resilienza, classificandosi al secondo posto tra i mercati azionari più performanti del 2024, un risultato che pochi avrebbero previsto alla luce della situazione di guerra.

Anno di contrasti

Il 2024 ha evidenziato enormi differenze nei mercati finanziari globali. L'Argentina ha stracciato ogni previsione, con una performance da record che ha consacrato la sua posizione come la migliore borsa del mondo, grazie a riforme economiche efficaci e una crescente fiducia degli investitori. Dall'altro lato, il Brasile ha sofferto a causa delle incertezze politiche e delle difficoltà economiche interne, mentre Israele ha sorpreso con una crescita robusta nonostante la guerra, posizionandosi al secondo posto. La disparità di performance tra questi paesi riflette le dinamiche economiche e politiche globali, con segnali di speranza e di sfide ancora da affrontare.