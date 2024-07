La parabola di Aspiration Partners

Da unicorno green sostenuta dai vip a rischio scomparsa e figuraccia. È la storia di Aspiration Partners, la startup americana che ha volato nel settore fintech grazie a un approccio orientato alla sostenibilità, ma anche all’appoggio di una schiera di investitori di alto profilo (come Leonardo Di Caprio e Steve Ballmer). Ma quella che sembrava essere una storia di successo garantita si è trasformato in una parabola di ascesa e caduta, culminando con un'indagine delle autorità statunitensi per sospette operazioni non trasparenti. E ora il futuro è molto incerto.

Fondata nel 2013 a Los Angeles, Aspiration Partners si è subito presentata con un obiettivo ambizioso: ridisegnare il panorama bancario americano attraverso un'offerta unica, una carta di debito progettata per gli acquisti sostenibili e conti d'investimento privi di azioni legate a combustibili fossili. In un'epoca in cui la sostenibilità è diventata una priorità per molti consumatori, la start up ha trovato terreno fertile per crescere rapidamente. E subito ha attirato l'attenzione dei Vip, come l'ex CEO di Microsoft Steve Ballmer, gli attori Leonardo Di Caprio, Orlando Bloom, Robert Downey Jr e Cindy Crawford. Così è diventata un unicorno nel mondo delle startup, con una valutazione oltre i 2 miliardi di dollari.

Raggiunta questa valutazione il passo naturale sembrava essere la quotazione in borsa. Tutti felici, azienda e investitori (vip e non solo). Ma la strada si è complicata. Aspiration ha iniziato a espandere le sue linee di business nel tentativo di aumentare il fatturato e dimostrare una crescita continua agli occhi degli investitori. Tra le nuove iniziative è arrivata la vendita di servizi di sostenibilità (come la piantumazione di alberi per conto di altre aziende) che è diventata una componente centrale della strategia di crescita. Questo tentativo di diversificazione, fatto in più frettolosamente, ha attirato le indagini delle autorità. Attualmente, Aspiration è sotto indagine da parte del Dipartimento di Giustizia e della Securities and Exchange Commission (SEC). Ricavi gonfiati, accordi dubbi e realizzati in troppo breve tempo. La società avrebbe dichiarato ricavi derivanti da contratti di piantumazione di alberi che non erano supportati da adeguati controlli e verifiche. Questo ha sollevato dubbi sulla reale solidità finanziaria della startup e sulla sostenibilità del suo modello di business.

Oggi, Aspiration sta lottando per rimanere a galla. La fiducia degli investitori è stata scossa dalle indagini e dalle accuse di operazioni non trasparenti. Questo ha portato a un calo significativo del valore della società e a difficoltà nel reperire nuovi finanziamenti. Ora le sfide per recuperare la fiducia dei mercati e degli investitori sono due. Da un lato deve dimostrare che le sue operazioni sono trasparenti e che i suoi ricavi sono legittimi. Questo richiederà probabilmente una revisione approfondita delle pratiche aziendali e l'implementazione di controlli più rigorosi. Secondo, fondamentale per una realtà che ha guadagnato ed è cresciuta molto anche grazie all’immagine, deve lavorare per recuperare la fiducia dei clienti.

Cosa ci insegna la parabola di Aspiration Partners? Una lezione per tutte le startup nel settore fintech e oltre. L'innovazione e la crescita rapida possono attirare l'attenzione e il sostegno di investitori anche di alto profilo, ma operazioni aziendali trasparenti e modelli di business sostenibili nel lungo termine sono gli ingredienti per la sopravvivenza, dopo la crescita iniziale.