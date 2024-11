Generali batte le attese. Vola il titolo

Risultati oltre le previsioni degli analisti e accoglienza positiva alla Borsa di Milano per Generali, oggi protagonista a Piazza Affari dopo la comunicazione dei risultati al 30 settembre 2024. Il titolo in apertura guadagna il 5%. L’utile netto cresce a 3 miliardi (+5,0%), e quello operativo a 5,4 miliardi (+7,9%), principalmente guidata dai segmenti Vita e Asset & Wealth Management, mentre i premi lordi risultano in significativa crescita a 70,7 miliardi (+18,1%), guidati da entrambi i segmenti Vita (+23,3%) e Danni (+9,8%). Con il pagamento del dividendo 2023 effettuato il 22 maggio, infine, il gruppo ha raggiunto quest’ultimo target con dividendi complessivi pari a 5,5 miliardi nel periodo 2022-2024.

Forte crescita

Nel terzo trimestre del 2024 “prosegue la forte crescita del risultato operativo di Generali, grazie al contributo di tutti i segmenti di business”, con il segmento Vita che “ha confermato l’andamento molto positivo della raccolta netta del 2024”, sottolinea Christiano Borean, Group CFO di Generali.

Previsioni

Il Gruppo conferma l’impegno a perseguire una “crescita sostenibile, migliorare il profilo degli utili e guidare l’innovazione”. Questo per raggiungere un tasso di crescita annuo composto dell’utile per azione compreso tra il 6% e l’8% nel periodo 2021-2024, generare flussi di cassa netti disponibili a livello della capogruppo superiori a 8,5 miliardi nel periodo 2022-2024 e distribuire agli azionisti dividendi cumulati nel periodo 2022-2024 per un ammontare compreso tra 5,2 e 5,6 miliardi.

Positivi gli analisti, con Equita Sim che conferma la raccomandazione hold e il target price a 23,5 euro sulle azioni della Compagnia. "Risultati dei nove mesi migliori delle attese sia a livello operativo, sia di risultato netto", sintetizzano gli esperti della sim, mentre "In termini di utile operativo, tutte le divisioni hanno riportato un risultato migliore delle attese, in particolar modo il Danni". Raccomandazione ancora d’acquisto sul titolo (buy) per Citi con prezzo obiettivo a 28,7 euro dopo risultati del terzo trimestre definiti “incoraggianti” e che puntano l'attenzione in particolare sul Danni. Inoltre, il risultato operativo di gruppo nel trimestre è stato “del 17% superiore alle stime”, concludono da Citi.