Fincantieri: un 2024 record con  27 milioni di utile e ricavi a 8,12 miliardi

Ritorno in utile per 27 milioni dopo cinque anni, ricavi a 8,12 mld (+6,2%) e ordini raddoppiati. Fincantieri ha chiuso con numeri record il 2024, oltre le attese. E vede i 9 miliardi di ricavi nel 2025, in crescita di oltre il 10%. Il tutto un anno prima del previsto.

Il gruppo della cantieristica e della difesa ha diffuso i dati del 2024. Dopo cinque anni, torna all’utile e supera le previsioni del piano industriale. L’utile netto è stato di 27 milioni di euro, ribaltando la perdita di 53 milioni dell’anno precedente. Ancora più significativo quei 57 milioni di euro di risultato netto rettificato, rispetto al risultato netto negativo per euro 7 milioni del 2023. I ricavi hanno raggiunto gli 8,13 miliardi di euro segnando un incremento del 6,2% e l’EBITDA è cresciuto del 28%, portando la marginalità al 6,3%, in evidente miglioramento rispetto al 5,2% del 2023.

C’era attesa sulla questione indebitamento. I dati evidenziano quasi un dimezzamento: la posizione finanziaria netta è scesa a -1,28 miliardi di euro dai -2,27 miliardi dell’anno precedente. Questo miglioramento ha consentito al gruppo di anticipare significativamente il percorso di riduzione della leva finanziaria previsto dal piano industriale, con un rapporto debito/EBITDA sceso a 3,3 volte, contro una previsione iniziale di 4,5-5 volte per il 2024.

Ordini record nel 2024 per Fincantieri e crescita a 9 miliardi per il 2025

A spingere i risultati record è stato il livello degli ordini acquisiti. Il gruppo ha firmato contratti per 15,4 miliardi di euro, più del doppio rispetto ai 6,6 miliardi del 2023. Questo ha portato il carico di lavoro complessivo a 51,2 miliardi di euro. A trainare è stato in particolare il segmento shipbuilding, con 20 navi consegnate nel 2024 e un portafoglio ordini di 98 unità.

Per il 2025 Fincantieri prevede un’ulteriore espansione del business, con ricavi stimati intorno ai 9 miliardi di euro e un EBITDA margin superiore al 7%. La strategia si focalizzerà su tre assi. Innanzitutto, il rafforzamento nel mercato della difesa, grazie agli impatti prevedibili sul business dei nuovi programmi della difesa europea. C’è poi lo sviluppo delle attività subacquee e infine l’innovazione nel settore delle energie offshore.

"Il 2024 è stato un anno molto positivo, che raccoglie i primi frutti della nostra strategia e visione industriale," ha commentato l’amministratore delegato Pierroberto Folgiero. Anche sul mercato il gruppo sta raggiungendo risultati positivi. Il titolo ha guadagnato circa il 60% in Borsa dall’inizio dell’anno, raggiungendo i massimi storici.