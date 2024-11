Black Friday 2024: un fenomeno da oltre 2 miliardi di euro in Italia

Il Black Friday si allunga e l’online stravince. Oltre 6 acquisti su 10 vengono fatti sul web e quest’anno gli italiani spenderanno più di 2 miliardi di euro, con alcuni venditori che realizzeranno anche 10 volte il fatturato di un giorno medio, il doppio rispetto al 2023. Le stime dell'Osservatorio eCommerce B2c Netcomm - School of Management del Politecnico di Milano aggiungono che tutto questo avviene per un periodo che piano piano, di anno in anno, si è dilatato. Gli acquisti per il Black Friday e il Cyber Monday (quest’anno 29 novembre e 2 dicembre) ormai durano 10 giorni, compresi il weekend precedente a quello effettivo. Un aiuto al boom di acquisti.

Quasi due italiani su tre (67,2%) parteciperanno al Black Friday 2024. Un dato in crescita rispetto al 60% del 2023. Il budget medio per persona è di 261 euro, una cifra in aumento rispetto agli anni precedenti, con una forte partecipazione di donne e adulti sotto i 50 anni, soprattutto nel Nord Italia. Le migliori performance nelle vendite sono attese per abbigliamento, cosmetici, enogastronomia, giocattoli e informatica. Anche il comparto viaggi ed esperienze vede una crescente partecipazione. Tuttavia, si segnala un calo nelle vendite di elettronica (-14% rispetto al 2023), un dato che riflette il cambiamento delle priorità di consumo.

I negozi fisici, pur mantenendo una quota significativa, cedono sempre più terreno agli acquisti online, che rappresentano oltre il 60% del totale delle vendite. In molti sottolineano il rischio di "cannibalizzazione" delle vendite nei negozi fisici, anche se molti commercianti tradizionali riescono a beneficiare dell'aumento generale dei consumi.

L'iperconsumismo legato al Black Friday solleva anche sempre più preoccupazioni sul fronte ambientale. Si stima che 38 milioni di pacchi saranno in circolazione in Italia nei prossimi giorni, con un aumento del 13% rispetto all'anno scorso. L'impatto degli imballaggi e dei resi pone un tema di sostenibilità del settore.

A livello mondiale, il Black Friday genera un giro d’affari di oltre 900 miliardi di dollari, con l’e-commerce che guida la crescita. Negli Stati Uniti, gli acquisti online toccano i 9 miliardi di dollari in un solo giorno, a cui si aggiungono le vendite nei negozi fisici per un totale di oltre 30 miliardi di dollari durante il weekend. In Europa in cima alla classifica c’è il Regno Unito che registra vendite superiori a 9 miliardi di sterline. Segue la Germania con 4 miliardi di euro