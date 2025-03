A Carnevale ogni aumento vale: è polemica sui prezzi di chiacchiere e dolci

A Carnevale ogni scherzo vale, ma fino a che punto? La domanda è esplosa, sui social e non solo, dopo che il maestro Iginio Massari ha presentato le sue chiacchiere a 100 euro al chilo. Ma non bastano le “chiacchiere d’oro” a spiegare un giro d’affari di 800 milioni di euro per i dolci carnevaleschi di quest’anno. Aumenti e caro chiacchiere, ma anche coriandoli e accessori hanno dilagato.

Il Maestro aveva presentato le sue “chiacchiere d’oro” in un video su Instagram in tempi non sospetti (a inizio febbraio) dicendo “Sarà un Carnevale che non dimenticherete mai!”. Missione riuscita. Le sue creazioni sono finite al centro di una tempesta social e non solo. Per giorni si è parlato delle chiacchiere più instagrammabili del mondo e del lusso di poterle comprare a 100 euro al chilogrammo. Scandalo e tifoserie contrapposte. “Non sono care, ma costose”, ha chiuso la polemica Massari.

Ma aldilà delle chiacchiere più chiacchierate dell’anno sta di fatto che il dolce tipico di Carnevale quest’anno è rincarato, come tutto. E infatti il giro d'affari del settore ha superato gli 800 milioni di euro, con un incremento di oltre un terzo negli ultimi quattro anni (dati Cna). I prezzi? In media 20 euro al chilo, con punte fino a 50/60 euro. Un'indagine di Altroconsumo ha rilevato che nelle pasticcerie di Roma e Milano il prezzo medio è di 28,80 euro al chilo, un aumento che va dal 5 al 7% rispetto al 2024. Nei supermercati, invece, i dolci carnevaleschi sono più accessibili: si va dai 6,36 ai 12,76 euro al chilo. Prezzi in aumento non solo per l'inflazione, ma anche per l'aumento dei costi delle materie prime, dalla farina allo zucchero fino all'olio per friggere.

E a rincarare quest’anno non sono stati solo i dolci. Secondo Federconsumatori, i prezzi degli accessori e dei costumi hanno registrato aumenti medi del 5%, con punte del 9% per alcuni travestimenti. Il costo medio di un costume è quest’anno di quasi sessanta euro per gli adulti e di 54 euro per i bambini. Anche l'affitto delle location per le feste private è aumentato dell'8%, con un costo medio di 290 euro.

E poi c’è il capitolo turismo. Il giro d'affari legato agli eventi carnevaleschi ha superato i 450 milioni di euro (dati Cna), con oltre 1,2 milioni di pernottamenti registrati nelle strutture ricettive italiane, secondo le stime di Assoturismo.

Gli italiani, dunque, non rinunciano a viaggi, dolci, feste e travestimenti. E con Martedì Grasso (e il Sabato Grasso del carnevale ambrosiano a Milano) si metterà nel cassetto anche la polemica sulle chiacchiere a 100 euro al chilo. Come è successo a Natale, col panettone d’oro (120 euro al chilo) del maestro Massari, che però aveva infuocato meno gli animi. Quale sarà la prossima tempesta? Si aggirano già foto di colombe sulle pagine Instagram dei grandi pasticceri… Stay tuned.