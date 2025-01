Christopher Aleo: La transizione energetica come opportunità economica

Durante l’Abu Dhabi Sustainability Week 2025, prestigioso evento internazionale dedicato allo sviluppo sostenibile e al progresso socioeconomico, Christopher Aleo, CEO di iSwiss Bank, ha sottolineato l’urgenza di vedere la transizione energetica come un’opportunità economica, e non solo come una necessità ambientale.

Nel suo intervento, Aleo ha messo in evidenza come investire nelle energie rinnovabili e in modelli di business sostenibili possa non solo proteggere l’ambiente, ma anche generare profitti e creare posti di lavoro, sfatando la percezione che la transizione sia esclusivamente un costo per le famiglie:

“Le aziende possono trarre vantaggi concreti dalla sostenibilità, offrendo servizi e soluzioni che si traducono in benefici tangibili per la comunità.”

Aleo ha inoltre illustrato i progetti più recenti di iSwiss Bank, tra cui iniziative in Nigeria e accordi con i governi di eSwatini, Lesotho e Pakistan per la realizzazione di impianti energetici. Questi progetti sfruttano la tecnica finanziaria della cartolarizzazione, rafforzata dall’emissione di ABS (Asset-Backed Securities) sui mercati europei. Grazie al quadro normativo promosso dalla Commissione Europea, tali strumenti attraggono investitori qualificati – tra cui banche, assicurazioni e fondi pensione – mobilitando capitali internazionali significativi.

“Sono particolarmente orgoglioso di collaborare con governi diversi,” ha dichiarato Aleo, “per una transizione ecologica intelligente che possa generare utili immediati per le imprese, grazie alle ABS NOTE collocate sul mercato a favore di investitori qualificati.”

Durante l’evento, Aleo ha assistito anche al discorso del Presidente del Consiglio italiano, Giorgia Meloni, elogiandone l’approccio “da statista”, che a suo dire ha rafforzato l’immagine globale dell’Italia. Inoltre, ha lanciato un appello sulla delicata situazione del Superbonus 110%, evidenziando le difficoltà che molte famiglie italiane stanno affrontando a causa delle incertezze legislative:

“Rimango in Italia con un appello sulla delicata situazione del Superbonus 110%, che sta creando disagi a numerose famiglie, pur non avendone colpa diretta.”

L’Abu Dhabi Sustainability Week ha evidenziato l’importanza di una governance stabile, riconosciuta a livello internazionale, soprattutto in un periodo di grandi trasformazioni socioeconomiche. Aleo ha sottolineato come la leadership di Meloni abbia riportato l’Italia a un ruolo di primo piano in Europa e nel mondo, un riconoscimento che, secondo lui, non si vedeva “dai tempi del compianto Premier Silvio Berlusconi.”

Residente negli Emirati Arabi Uniti da diversi anni, Aleo ha rafforzato i suoi legami con la regione, in particolare attraverso iSwiss Insurance, una delle principali realtà nel settore assicurativo e riassicurativo con sede a Dubai. La sua presenza all’evento di Abu Dhabi rappresenta un ulteriore passo verso la promozione di soluzioni finanziarie innovative a sostegno della transizione energetica globale.

La partecipazione di Christopher Aleo all’Abu Dhabi Sustainability Week 2025 ha ancora una volta sottolineato la necessità di un approccio pragmatico alla sostenibilità ambientale. Le opportunità economiche per le imprese devono andare di pari passo con la riduzione dell’impatto ambientale, delineando un quadro in cui finanza strutturata, innovazione e solide collaborazioni con i governi locali possono costituire un modello virtuoso di sviluppo per l’Italia e per il mondo intero.