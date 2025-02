Rimpianto Juventus, il treno scudetto è già passato

La Juventus è tornata in lotta per lo scudetto? Suggestione che esiste dopo un mese di febbraio che ha riscritto la storia di questo campionato, rilanciando la squadra di Thiago Motta – 4 successi di fila -, azzoppando Napoli, Inter e Atalanta che facevano gara a parte e combinando il tutto con lo scenario lasciato in eredità dalla settimana delle lacrime italiane in Europa. Asciugati i pianti per le eliminazioni precoci, Juventus e Atalanta si sono accorte di avere in mano un tesoretto di energie da spendere in un finale di stagione in cui godranno dello stesso privilegio di Conte di poter ragionare su una sola partita per settimana (con l’eccezione della Coppa Italia per Thiago Motta) mentre l’Inter dovrà dosare le forze con incroci terribili come l’andata dell’ottavo di Champions League dopo la trasferta a Napoli e il ritorno prima di quella a Bergamo.

E dunque? Il rientro nella corsa scudetto rappresenta un’ipotesi concreta o solo una suggestione? Da inizio dicembre, il giorno del pareggio casalingo contro il Bologna, i bianconeri non erano così vicini alla vetta: 8 punti. Solo nel mese di febbraio ne hanno recuperati 9 al Napoli, 6 all’Inter e 4 all’Atalanta: una circostanza numerica che dovrebbe far ritenere possibile qualsiasi sviluppo da qui a maggio anche se le prestazioni juventine vanno analizzate e non solo messe in fila nei loro effetti sulla classifica.

Se è vero che a Cagliari si è vista finalmente una squadra capace di soffrire per tenere il vantaggio, senza rischiare nulla in termini di occasioni lasciate agli avversari come capitato troppe volte nel corso della stagione, va sottolineato che alcuni difetti sono ancora emersi. La buona notizia per Thiago Motta è che il diradarsi degli impegni limiterà l’impatto degli infortuni, che sono numerosi e preoccupanti. In più c’è l’effetto Vlahovic, tirato fuori dalla naftalina e decisivo con appendice dell’esperimento in coppia con Kolo Muani che può diventare, avendo tempo per lavorarci in settimana, la carta per far saltare il banco nelle ultime giornate. In negativo l’ormai cronica mancanza di apporto dei colpi più costosi del mercato: Koopmeiners deludente e Douglas Luiz, irrilevante in campo quando non è in infermeria. I difetti di costruzione, insomma, sono sempre presenti ed è difficile credere che la situazione possa cambiare radicalmente nell’ultima parte della stagione.

La verità è che il sogno scudetto potrà prendere consistenza solo in caso di filotto prima della sosta nazionali. Significherebbe per la Juventus aver battuto il Verona (facile), ma soprattutto l’Atalanta in uno scontro diretto e aver violato il Franchi di Firenze. Tutto mentre le avversarie si saranno rubate punti al Maradona (Napoli-Inter) o in Atalanta-Inter. A metà marzo, insomma, Thiago Motta potrebbe trovarsi a distanza di 4-5 punti dalla vetta con una volata di nove giornate da fare con un calendario, però, non semplice visto che prevede le trasferte all’Olimpico contro Roma e Lazio e quella di Bologna mentre il Napoli avrà un finale tutto in discesa e l’Atalanta, l’unica con un programma peggiore, potrà scaricare sul campionato tutta la forza di una rosa ricchissima di qualità in attacco e che è abituata a dare il meglio in primavera. Senza contare l’Inter dei mille impegni, ma anche delle multiformi qualità.

La sensazione, insomma, è che il treno scudetto sia passato e alla Juventus possa essere sufficiente blindare il quarto posto Champions ottenendo così l’obiettivo minimo funzionale ai bilanci della società. Con un post scriptum: chiudere in crescendo aiuterebbe Thiago Motta a togliersi di dosso le perplessità sorte in autunno e inverno, al di là delle rassicurazioni ufficiali. Il credito verso il popolo bianconero si è esaurito da tempo, tra un pareggio e l’altro, ma la stagione gli regala l’opportunità di cambiare almeno il finale del suo primo romanzo juventino.

