Italia-Albania: gli ascolti

La prima partita degli Azzurri a UEFA Euro 2024, Italia-Albania, trasmessa ieri sera dalle 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW, ha registrato ottimi risultati di ascolto. In total audience, la partita ha attirato 1 milione 194 mila spettatori medi e 1 milione 650 mila spettatori unici, raggiungendo il 6% di share.

Anche i programmi di approfondimento hanno avuto buoni ascolti: il post partita con Sky Euro Show ha registrato 393 mila spettatori medi complessivi, mentre il pre partita ha raccolto 264 mila spettatori medi complessivi. Ottimi risultati anche per il sito skysport.it, con 1,4 milioni di pagine viste e 350 mila utenti unici. Sugli account social ufficiali di Sky Sport, si sono registrate 1,5 milioni di interazioni e 5,5 milioni di visualizzazioni video.



I social

È di Nicolò Barella, che ha segnato la seconda rete nella gara di esordio di ieri sera, il podio del sentiment positivo con l'84,4%, seguito da Alessandro Bastoni che aveva risposto al vantaggio dell'Albania, che invece raccoglie una percentuale di mood positivo nelle conversazioni digitali del 75,3% .A chiudere il podio la keyword Spalletti, il CT della nazionale, che invece registra un sentiment positivo del 69,4%.