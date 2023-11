Garcia flop, il fallimento del Napoli

Un mattone dopo l'altro, il muro di certezze su cui il Napoli aveva costruito la stagione dello scudetto si è sgretolato. La sconfitta al Maradona contro l'Empoli assomiglia al colpo di grazia a tutte le speranze di poter tornare a correre per il tricolore. Non è solo un problema di numeri, con 26 giornate e 78 punti ancora da assegnare: il problema è lo stato di apatia in cui versa la squadra che solo sei mesi fa era capace di passare come uno schiacciasassi su qualsiasi avversario.

Non funziona più nulla o quasi. Nemmeno un mese di commissariamento da parte del presidente De Laurentiis è servito per invertire la tendenza. Il Napoli andava male prima e ha proseguito dopo: 7 punti nelle 4 partite indicate come quelle della svolta. Le ultime spiagge che Garcia aveva a disposizione e che non sono state sfruttate, tanto da spingere i partenopei ai bordi della zona Champions League e con un saldo negativo di 11 punti rispetto all'autunno del 2022.

Più ancora del conto numerico, però, è quanto si vede in campo a portare alla conclusione che l'azzardo di De Laurentiis di sostituire Spalletti con il francese sia fallito. Confusione tattica, cambi continui di modulo, sostituzioni cervellotiche e i leader della squadra 'delegittimati' in una girandola di esclusioni e ricollocamenti che ha minato alla base le certezze del gruppo. Insistere oltre ottobre poteva avere un senso per non dare il segnale di fallimento precoce della stagione. Adesso, però, ADL è al bivio perché la sensazione è che il suo Napoli sia un aereo in stallo senza nessuno che ne abbia il controllo.

Dopo la sosta i partenopei sono attesi da tredici giorni infernali: trasferta in casa dell'Atalanta, poi al Bernabeu contro il Real Madrid, partita con l'Inter al Maradona (dove l'ultimo successo risale alla fine di settembre) e poi viaggio allo Stadium dalla Juventus. Se non ora, quando per le decisioni drastiche e definitive?

