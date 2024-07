Quanto giocano i calciatori e i club davvero: tutti i numeri del CIES

Per Rodri, centrocampista spagnolo del Manchester City, campione di tutto, che nell'ultima stagione ha calpestato il campo in partite ufficiali per 50 volte e complessivi 4.327 minuti c'è una stragrande maggioranza silenziosa di calciatori in giro per il mondo che si misura quotidianamente con il problema contrario. Non ridurre il minutaggio stagionale, a fronte di calendari sempre più intasati e stagioni che si saldano con quelle successive, ma di giocare un numero adeguato di partite che giustifichi il loro status di professionisti.

Due studi del CIES Football Observatory consegnano al dibattito su quanto si gioca e come un punto di vista rivoluzionario. Sono stati pubblicati in rapida sequenza. Il primo analizza l'utilizzo dei calciatori nell'andamento dal 2012 al 2024 con proiezione al prossimo quadriennio, quello in cui diventeranno operative le modifiche alla programmazione volute da Fifa e Uefa. L'altro si occupa dei club nello stesso periodo di tempo. Analisi basata sulle statistiche di oltre 20mila giocatori 677 squadre delle 40 leghe più importanti di tutti i cinque continenti.

La conclusione è che per Rodri o Mbappé su cui i calendari affollati rischiano di creare effetti negativi in termini di infortuni e qualità delle prestazioni, chi gestisce il calcio a livello mondiale è chiamato a trovare soluzioni anche per chi ha esigenze opposte e chiede di poter sviluppare la propria attività. Esigenze spesso inconciliabili. E mettere in fila i numeri serve anche a stabilire chi davvero carica i calendari di partite e chi no.

QUANTO GIOCANO I CALCIATORI PER STAGIONE

Nella stagione appena conclusa la media delle partite giocate da ciascuno degli oltre 20mila calciatori presi in considerazione è stata di 24,4 con 1.587 minuti in campo. Un trend sostanzialmente stabile se si pensa che nel 2012/2013 la media era 22 e 1.582'. Quanti Rodri ci sono in giro per il mondo? Secondo lo studio del CIES sono pochissimi: solo lo 0,3% ha disputato oltre 60 gare, percentuale che sale al 2,1% se si prende in considerazione il limite minimo delle 50 e rimane comunque basso (8,9%) ragionamento sul taglio a 40 e più presenze.

Tradotto in minuti, significa che gli stakanovisti sono una minoranza quasi marginale: 0,3% oltre i 5.000 in campo, 2,3% oltre i 4.000 e 11,5% oltre i 3,000. E' possibile che questo gruppo minoritario sia largamente concentrato nelle leghe al top in Europa e che a essere sottoposti al tour de force siano i giocatori più importanti e rappresentativi di tutto il movimento. Ma sono anche quelli meglio pagati e se il calcio per alcuni (pochi) può essere considerato un lavoro usurante, sicuramente per gli stessi è anche molto ben retribuito.

CHI ORGANIZZA TORNEI E PARTITE

L'analisi della distribuzione del minutaggio dei calciatori da parte del CIES svela poi che l'81,9% dei match disputati nelle ultime 12 stagioni sono stati organizzati dalle leghe nazionali: campionati o supercoppe. Il 10,4% dalle associazioni, il 5,4% è responsabilità delle confederazioni (in Europa le competizioni della Uefa) e meno dell'1% a carico della Fifa. In tutti i casi, nazionali comprese.

La proiezione dal 2024 al 2028, con Mondiale per Club della Fifa, nuovo format della Champions League e le finestre delle pause nazionali che saranno modificate, non spostano molto il conto: il numero medio di partite per giocatore diventerà 24,45 con 1.589 minuti in campo.

QUANTO GIOCANO I CLUB ISCRITTI ALLA CHAMPIONS LEAGUE

La fotografia è simile anche se si analizza l'attività dei club sparsi in giro per il mondo. Il numero medio di gare per stagione è stato nel 2023/2024 di 42,4 con un trend stabile se è vero che nel 2012/2013 era 41,8 e che il picco è stato toccato nell'annata post Covid (43,9) in cui tutti hanno dovuto fare i conti con tornei saltati da recuperare.

In Europa le statistiche si alzano. La media per chi disputa la Champions League è 50,8 con un leggero calo negli ultimi anni, una volta scontato il picco post Covid di 57,9. Qualche esempio? Il Real Madrid campione d'Europa ne ha giocate 55, il Manchester United 52 e il Bayern Monaco 49, Il Manchester City campione del Mondo per Club (vecchio format) è arrivato a 59 ufficiali di cui il 66,1% organizzato dalla Premier League, l'11,9% dalla Football Association, il 18,6% dalla Uefa e il 3,4% dalla Fifa.

Cosa accadrà nel prossimo quadriennio? Secondo il CIES nulla che sposti in maniera determinante numeri e pesi. La media di partite per club resterà quasi invariata rispetto al 2024-2024 (42,66 contro 42,65) e i club costretti a fatiche extra (oltre 50 match) saranno una minoranza: 21,6% di cui solo 6,6% oltre le 60.

