Todibo sempre più vicino alla Juventus

Jean-Clair Todibo è sempre più vicino alla Juventus e poco valgono le smentite di rito da parte dei dirigenti francesi. L'ultima conferma viene dalla lista dei convocati per l'amichevole del Nizza contro il Lecce: il nome del difensore non compare nell'elenco e non è la prima volta in questa estate in cui Todibo è sul mercato e la sua preferenza è ormai chiara. Vuole la Juventus e Thiago Motta lo ha scelto per coprire in difesa la necessità di migliorar4e sia qualitativamente che quantitativamente una rosa attesa da una stagione lunghissima e di vertice.

Djalo e Rugani sono in uscita: serve un rinforzo che possa fare il titolare e Todibo è da settimane sul taccuino di Cristiano Giuntoli. Il Nizza ha chiesto 35 milioni di euro e la Juventus è orientata a venire incontro alle necessità dei francesi. In discussione ci sono le modalità dell'affare: prestito oneroso con diritto di riscatto alla cifra pattuita ma con l'obbligo che scatta al verificarsi di una serie di condizioni non impossibili da verificarsi.

Todibo ha dato il suo ok al trasferimento a Torino dove lo aspetta un contratto da 2,5 milioni di euro netti più bonus fino al 2029. Per la Juventus significherebbe mettere a bilancio un costo complessivo stagionale di circa 12: non pochi, considerata l'austerity di questa estate nelle intenzioni della proprietà, ma anche il segnale di quanto Giuntoli e Thiago Motta credano nel difensore francese.

