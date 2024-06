L'offerta del Bayern Monaco a Calhanoglu

L'Inter è vicina a perdere Hakan Calhanoglu. Colpa dell'offerta presentata al giocatore dal Bayern Monaco. Chala oggi ha un contratto con i nerazzurri fino al 2027 da 6 mln netti più bonus a stagione; bene. I bavaresi hanno messo sul piatto un contratto di 4 anni, fino al 2028, a 8,5 mln netti a stagione; di fatto 2 mln netti a stagione in più di quanto incasserebbe a Milano. In pratica andrebbe a guadagnare dai 6 ai 10 mln netti in più soldi che fanno gola al giocatore. A questi vanno poi aggiunte le famose commissioni che ovviamente fanno gola al procuratore.

A quel punto il manager del giocatore ha presentato l'offerta ricevuta ai dirigenti nerazzurri spiegando che Calha sarebbe pronto a rifiutare ma in cambio di un adeguamento del suo contratto, appunto dagli attuali 6,5 ad 8. Una richiesta basata sul concetto semplice secondo cui «se Lautaro ne guadagna 9, io non sono molto da meno...».

Secca la risposta dei dirigenti nerazzurri: «nessun adeguamento o modifica ad un contratto sottoscritto poco fa e con una scadenza ancora lontana. Se Calha se ne vuole andare non ci sono problemi, basta che ci portiate un'offerta da 65-70 milioni».

La palla quindi passa al procuratore del giocatore ed al Bayern Monaco; la sensazione è che i 70 siano ritenuti troppo elevati ma che intorno ai 60 si può impostare una trattativa.

Su cui però c'è anche la variabile «tempo». I nerazzurri vogliono risolvere la questione entro il 14 luglio