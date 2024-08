Juventus e Fiorentina, estate di scambi e favori: dopo Kean ora Nico Gonzalez

Juventus e Fiorentina flirtano sul mercato, nonostante una rivalità storica che le divide non senza punte di aspra polemica (anche recente) con accuse da parte viola sulla gestione dei conti bianconeri. Dopo l'acquisto di Moise Kean da parte della Fiorentina, operazione da 13 milioni di euro più 5 di bonus, ora potrebbe essere l'esterno argentino Nico Gonzalez a compiere il tragitto inverso. Piace a Thiago Motta e l'uomo mercato della Juventus, Cristiano Giuntoli, l'ha messo nella lista degli obiettivi come alternativa ad Adeyemi del Borussia Dortmund e Galeno del Porto.

La ragione è molteplice. Da una parte la conoscenza che Nico Gonzalez ha del campionato italiano che lo rende pronto all'uso, oltre che noto a Thiago Motta che lo ha sempre apprezzato. Poi i costi, visto che arrivare ad Adeyemi o Galeno significa mettere in conto una spesa vicina ai 40 milioni di euro mentre per il viola il conto si abbassa e c'è la possibilità di inserire anche una contropartita tecnica per abbattere l'esborso cash.

I nomi sono quelli di Daniele Rugani, che interessa anche al Bologna ed è considerato in uscita, o Weston McKennie che sta vivendo da separato in casa questa estate. Non è nel progetto juventino, ha rifiutato il trasferimento al West Ham nell'ambito dell'operazione Douglas Luiz e può interessare alla Fiorentina che cerca rinforzi per il centrocampo. Nel caso dell'americano significherebbe per Giuntoli abbattere di una dozzina di milioni di euro la spesa per Nico Gonzalez oltre a intervenire sul monte ingaggi che va tassativamente abbassato entro la fine della finestra di calciomercato.

La Juventus sta muovendo i primi passi in direzione Firenze, in attesa di capire il costo finale della trattativa Koopmeiners - obiettivo numero uno di Thiago Motta - e di avere risposte definitive da Porto e Borussia Dortmund che al momento non voglioso abbassare le rispettive pretese per Galeno e Adeyemi. In ogni caso, è particolare questa sorta di alleanza sviluppata sull'asse Torino-Firenze, autostrada molto affollata in tempi di mercato (soprattutto in uscita da Firenze) nonostante le ripetute accuse e polemiche.

