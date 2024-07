Il Napoli scarica Hermoso: "Non è un nostro obiettivo"

Mario Hermoso non è più un obiettivo del Napoli. Il difensore dell’atletico Madrid, che era stato accostato ai partenopei per completare la rivoluzione nella linea difensiva, è finito fuori dalla lista dei giocatori che i dirigenti del Napoli tratteranno nelle prossime settimane. La conferma la data lo stesso club con una smentita ufficiale sui profili social: "Tuttosport continua a parlare di Hermoso al Napoli. La linea della difesa è stata completata con gli arrivi di Marin e Buongiorno. Il pur bravo Hermoso non fa parte degli obiettivi del Napoli".

Una sorpresa solo a metà perché si era capito che le prime due settimane di lavoro in ritiro stavano portando a una serie di riflessioni sulla qualità dei giocatori a disposizione di Antonio Conte. L’impressione è che il brasiliano Natan e Raahmani stiano convincendo il nuovo allenatore e la possibilità di essere funzionali per la prossima stagione che, bisogna ricordare, per il Napoli prevede il solo impegno in campionato e Coppa Italia.

Ecco perché in attesa di risolvere il rebus in attacco, dove si attende la partenza di Osimhen per far arrivare Lukaku, De Laurentiis ha tolto dalle priorità la difesa dopo averla già stravolta con gli acquisti di Marin e Buongiorno. Come per ogni scelta strategica di quest’estate, l’ultima parola sarà però di Antonio Conte: sarà lui a decidere se davvero il Napoli può restare così nel reparto difensivo oppure se ci sarà bisogno di un altro innesto che difficilmente però potrà essere Hermoso.

