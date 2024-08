Milan, rischio beffa per Fofana: il Manchester United insidia i rossoneri

Il Milan rischia di essere beffato nella trattativa per il centrocampista del Monaco Youssouf Fofana, da settimane in cima alla lista dei desideri per dare a Fonseca l'uomo in mezzo al campo necessario per correggere alcuni degli errori tattici dell'ultima stagione. Il rischio nasce dall'inserimento del Manchester United con uno schema già visto quando i Red Devils hanno strappato ai rossoneri Joshua Zirkzee garantendo a lui e all'entourage i soldi chiesti come commissioni e bonus alla firma.

Per Fofana la situazione è chiara. Il giocatore ha da tempo l'accordo con il Milan e attende che trovino un punto di incontro le due società. E' in scadenza di contratto nel giugno 2025 e i rossoneri lo valutano non più di 17-18 milioni di euro, al massimo aggiungendo alcuni bonus. Soldi non sufficienti per il Monaco che si è irrigidito anche per le modalità con cui il Milan ha condotto la trattativa prima con il centrocampista e poi con i dirigenti.

La valutazione da 35 milioni di euro è irrealistica a meno di sei mesi dalla possibilità di firmare a parametro zero. Ma il Monaco difficilmente scenderà da 22-25 e il rischio concreto è che il Manchester United possa agevolmente accontentare queste pretese e poi sia in grado di mettere sul tavolo anche un'offerta che convinca Fofana a cambiare idea.

Ibrahimovic, Furlani e Moncada sono, dunque, a un bivio. Mantenere la strategia tenuta fin qui può portare a perdere una partita decisiva perché Fofana risponde a tutti i requisiti necessari in mezzo al campo e il tempo comincia a stringere. Differentemente da quanto accaduto con Morata, insomma, non è detto che esista un piano B spendibile in breve tempo e con costi ridotti. Ecco perché l'inserimento dello United rappresenta un problema di non facile soluzione. Come si muoverà il Diavolo?

TUTTE LE NOTIZIE DI CALCIOMERCATO SU PANORAMA