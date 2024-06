Il Milan pensa a Lukaku, offerto da alcuni intermediari

Romelu Lukaku in prestito per un anno senza impegno di acquisto. E' lo scenario su cui prova a lavorare il Milan che è in stallo nella trattativa per l'acquisto dell'olandese Zirkzee: troppo alte le commissioni a fronte di un pagamento della clausola da 40 milioni di euro. In attesa di capire se le pretese dell'agente dell'ex Bologna, Kia Joorabchian, si potranno abbassare, ecco che la società rossonera sta sondando il mercato in cerca di un piano alternativo.

L'idea Lukaku è stata proposta da alcuni intermediari che si occupano del futuro dell'attaccante belga. Lukaku ha ancora due anni di contratto con il Chelsea ma molto difficilmente rientrerà nel progetto tecnico del nuovo allenatore, l'italiano Maresca. Si fa strada, dunque, l'idea che possa andare altrove in prestito così come capitato nell'estate 2022 con il ritorno all'Inter e un anno fa, dopo lo strappo con i nerazzurri, con il viaggio a Roma.

Le condizioni sarebbero sempre le stesse: prestito oneroso e pagamento dell'ingaggio che per la Serie A si aggira intorno ai 7,5 milioni di euro netti con i benefici fiscali del Decreto Crescita. Insomma, un pacchetto da 15-20 milioni di costo per una stagione. Non è detto sia la strada che Furlani, Ibrahimovic e Moncada percorreranno, ma è un dossier sul tavolo di Casa Milan.

Tr i pro ci sarebbe sicuramente l'inserimento di un giocatore che nel calcio italiano incide, come dimostrano anche i numeri dell'annata alla Roma che pure non è stata la migliore della sua carriera. Tra i contro, il ricordo degli screzi avuti con Ibrahimovic nell'epoca del Lukaku interista. In ogni caso una traccia di mercato da seguire in attesa che venga scritta la parola fine al tormentone Zirkzee.

