Juventus, idea Skriniar per sostituire Bremer

Il grave infortunio di Bremer ha lasciato scoperta la Juventus nel ruolo fondamentale di centrale difensivo. Una lacuna che Thiago Motta rischia di portarsi avanti fino al termine della stagione, perché il brasiliano non rientrerà se non in estate e con una condizione da doversi ricostruire gradualmente. Ecco perché Cristiano Giuntoli sta ragionando su come aiutare il suo allenatore, visto che al momento la Rosa della Juventus in difesa è corta e manca del punto di riferimento su cui si stava costruendo il nuovo progetto tattico.

Il mercato degli svincolati non offre molto ed è per questo che ha Thiago Motta verrà chiesto di stringere i denti fino a gennaio. E dopo? Poi qualche opportunità si può aprire ed è il significato delle parole del direttore sportivo bianconero, che non ha negato la necessità di guardarsi attorno a caccia di situazioni che possono fare il caso della Juventus.

L’assist potrebbe venire da Parigi dove c’è un difensore centrale di sicuro affidamento che non ha posto nel progetto del PSG di Louis Enrique. Si chiama Milan Škriniar, conosce il campionato italiano e la lingua perché è stato per anni il pilastro dell’Inter di Antonio Conte e Simone Inzaghi. In estate è praticamente stato messo fuori dal gruppo ma non ha trovato alcuna soluzione di mercato. Sta giocando pochissimo (111 minuti fino alla seconda sosta autunnale), è scontento e difficilmente avrà più spazio in futuro.

È l’identikit perfetto per Giuntoli con l’unico neo di uno stipendio fuori dai parametri del nuovo corso bianconero. Škriniar guadagna a Parigi 10 milioni di euro netti a stagione più bonus e, in caso di rientro in Italia, non è detto possa godere dei benefici fiscali. Per quanto solo per sei mesi, è chiaro che la Juventus avrebbe bisogno di un aiuto da parte del PSG nel coprire l’ingaggio, studiando magari la formula per un eventuale riscatto con spalmatura dello stesso su più stagioni. È il lavoro che Giuntoli dovrà fare diplomaticamente nei prossimi mesi per dotare Thiago Motta di un rinforzo fondamentale per arrivare alla fine dell’annata che, bisogna ricordare, comprende anche il mondiale per club da metà giugno a metà luglio.

