Juventus, Rabiot non risponde e Giuntoli va su Khephren Thuram

Adrien Rabiot non risponde alla Juventus e i bianconeri ora si guardano intorno per dare a Thiago Motta un altra pedina importante del nuovo centrocampo. Il nome è quello di Khephren Thuram, classe 2003 che si è messo in luce con il Nizza e che ha il contratto in scadenza nel 2025. Una situazione che lo rende appetibile perché abbatte il costo del cartellino altrimenti superiore ai 30 milioni di euro, cifra che la Juventus non potrebbe impegnare senza grattacapi avendo da rinforzare quasi tutti i reparti.

Khephren Thuram è figlio del grande Liliam e fratello di Marcus che ha conquistato lo scudetto della seconda stella con l'Inter di Inzaghi. Al Nizza guadagna meno di un milione di euro e ha deciso di non trattare per il rinnovo. La chiave del ragionamento è, però, nella situazione di stallo che accompagna la trattativa per il prolungamento del contratto di Rabiot che chiude il prossimo 30 giugno.

La Juventus ha proposto un biennale alle cifre attuali (7,5 milioni più bonus) prima che cominciasse l'Europeo ma non ha ricevuto alcuna risposta dal francese e dalla madre che ne cura gli interessi. Anzi, le parole pronunciate da Rabiot nel ritiro transalpino sono state piene di freddezza sull'ipotesi di permanenza a Torino. Dunque, avvicinandosi il momento della scadenza del contratto ecco la necessità di muoversi per non farsi trovare impreparati. Thuram ha scavalcato tra le preferenze anche Fofana che rimane nei radar del Milan.

TUTTE LE NOTIZIE DI CALCIO SU PANORAMA