Inter e Dumfries, avanti insieme: rinnovo fino al 2028

Niente cessione, Denzel Dumfries resterà un punto fermo anche della prossima Inter di Simone Inzaghi e lo farà forte di un rinnovo di contratto a sorpresa. E' l'epilogo di una trattativa durata diversi mesi e che nel corso dell'inverno sembrava destinata al fallimento. Il nome di Dumfries era in cima alla lista dei possibili partenti per fare cassa e finanziare il mercato dei nerazzurri, ma piano piano le cose sono cambiate e la rigidità dell'olandese e del suo entourage si è trasformata in disponibilità a chiudere per un prolungamento.

La firma arriverà nelle prossime settimane, ma la base dell'accordo è stata trovata nel cuore dell'estate. Dumfries si legherà all'Inter fino al 30 giugno 2028 e il suo stipendio salirà a circa 4 milioni di euro netti a stagione. Significa collocarsi nella seconda fascia di ingaggio della rosa dei nerazzurri (Lautaro Martinez escluso dopo il rinnovo da 9,5 milioni più bonus).

La soluzione dell'intrigo consente a Marotta e Ausilio di non doversi concentrare su una difficile doppia operazione nell'ultimo mese della sessione di calciomercato. Senza firma, infatti, Dumfries sarebbe stato destinato a partire seppure in extremis per evitare di perderlo a parametro zero con conseguente necessità di tornare poi sul mercato degli esterni che ha prezzi alti.

