De Zerbi sbarca in Francia: sua la panchina del Marsiglia

Ora è anche ufficiale: la carriera di Roberto De Zerbi prosegue sulla panchina del Marsiglia. A rompere gli indugi è stato il club francese con un comunicato in cui ha reso pubblico l'accordo raggiunto con l'allenatore italiano superando così gli intoppi burocratici che ne stavano rallentando la firma sul contratto. Tutto sarà regolarizzato nei prossimi giorni, ma intanto De Zerbi esce dal mercato internazionale dei tecnici e si accasa in Ligue1.

Ecco il testo della nota del Marsiglia: "L'Olympique de Marsiglia ha annunciato di aver raggiunto un accordo di massima con Roberto De Zerbi. Il club sta lavorando con tutte le parti coinvolte per formalizzare l'arrivo del tecnico italiano e del suo staff sulla panchina dell'OM e per preparare il suo arrivo a Marsiglia nei prossimi giorni".

De Zerbi aveva chiuso con il Brighton alla fine della stagione rinunciando a un ricco contratto e alla proposta di prolungamento, con aumento di stipendio, che lo avrebbe legato alla società inglese nelle prossime tre stagioni. Una scelta presa autonomamente dall'allenatore che riteneva non esistessero più i presupposti per un progetto sportivo convincente. Addio al buio, però, perché fino a quel momento De Zerbi non aveva ascoltato nessuna altra proposta e non si era messo in cerca di una soluzione per la prossima stagione.

In Serie A era stato accostato al Milan e al Napoli che poi hanno virato su Fonseca e Conte. Quindi la chiamata del Marsiglia che gli consegna la panchina che nel 2023/2024 è stata di Jean-Louis Gasset.

