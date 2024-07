Calafiori conteso: lo vuole la Juventus ma il Bologna pensa di piazzarlo in Premier League

E' stato uno dei pochi, forse l'unico con Donnarumma, a uscire con quotazioni al rialzo dall'Europeo flop della nazionale azzurra. Ora Riccardo Calafiori torna ad essere obiettivo di mercato di tante grandi, anche se il Bologna che giocherà la Champions League sta facendo un tentativo per convincerlo a restare così da non perdere un altro pilastro della stagione dei record. La verità è che su Calafiori si sono scatenati gli appetiti di tanti e soprattutto della Juventus e che il passaggio di Thiago Motta sulla panchina bianconera rende quasi automatico accostare anche il centrale al nuovo progetto di Giuntoli.

Quanto costa Calafiori? Non meno di 40 milioni di euro è il prezzo che il ds bolognese Sartori ha in mente, rafforzato anche dall'Europeo da protagonista. La Juventus nei primi sondaggi non si è nemmeno avvicinata a questa valutazione, fermandosi sotto i 30 con l'intenzione di riprovarci più avanti. Sistemata l'urgenza del centrocampo, c'è da fare altre cessioni per rimpinguare il tesoretto a disposizione per il difensore.

Sartori, però, ha in mente una soluzione diversa se proprio non dovesse riuscire a trattenerlo al Bologna: portarlo verso mercati esteri, meglio la Premier League, così da provare a suscitare l'asta che può fare felici le casse dei felsinei ed evitare ai tifosi la beffa di vedere gli eroi della qualificazione alla Champions League tutte le settimane da avversari in Serie A.

