Gli incidenti di Cagliari-Napoli e una domanda: perché non vietare la trasferta agli ultras napoletani?

Il pomeriggio di Cagliari-Napoli non è filato liscio dal punto di vista dell'ordine pubblico. Anzi. E' stata una vergogna con lunghi minuti di paura e la partita sospesa dall'arbitro La Penna per consentire alle forze dell'ordine di svolgere il proprio lavoro evitando guai peggiori. E' accaduto nel corso del primo tempo quando, secondo l testimonianze raccolto, gli ultras del Napoli assiepati nel settore ospiti vicino alla Curva Sud hanno cominciato a lanciare petardi e fumogeni tentando di giungere allo scontro fisico. Non è successo, ma si sono comunque registrati alcuni feriti in modo lieve.

La domanda è perché non si sia fatto qualcosa in via preventiva. Come ricorda l'Unione Sarda, già nel febbraio 2022 c'erano stati momenti di tensione e incidenti e tutto lasciava presagire la possibilità di una recrudescenza. Meglio chiudere e vietare la trasferta agli ultras napoletani, un gruppo di alcune centinaia di facinorosi che evidentemente non aveva interesse solo per la partita ma puntava a creare disordine. Invece si è andati dritti senza prendere alcun provvedimento preventivo (video tratto da X)