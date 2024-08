Barefooting: quando camminare scalzi scatena la felicità

Immagina di camminare su un sentiero di morbida erba o di affondare i piedi nella sabbia calda di una spiaggia, sentendo ogni piccolo granello sotto di te. Questa semplice azione, che ci riporta alle radici più autentiche del nostro essere, è al cuore del barefooting. Si tratta di una pratica antica, riscoperta di recente, che consiste nel camminare a piedi nudi per ottenere una serie di benefici fisici e mentali. Ma cosa rende così speciale il barefooting?

La Storia del Barefooting

Il barefooting affonda le sue radici in un passato lontano, quando camminare scalzi era una necessità piuttosto che una scelta. Per millenni, gli esseri umani hanno percorso il mondo senza scarpe, adattandosi ai terreni più disparati e sviluppando una connessione profonda con la terra. Con l’evoluzione delle calzature, però, abbiamo progressivamente perso questa intimità con il suolo.

In alcune culture, come quella neozelandese, camminare scalzi è rimasto un gesto comune, sinonimo di libertà e vicinanza alla natura. Da qui, il barefooting ha iniziato a diffondersi come una vera e propria filosofia di vita, proponendo un ritorno alle origini per migliorare il nostro benessere fisico e mentale.

I Benefici del Barefooting

Camminare a piedi nudi offre una serie di benefici che vanno ben oltre la semplice sensazione di libertà. Il primo vantaggio è il rinforzo muscolare e articolare: camminare scalzi costringe i piedi a lavorare in modo naturale, stimolando i muscoli che spesso rimangono inattivi quando indossiamo scarpe. Questo rafforza non solo i piedi, ma anche le caviglie, i polpacci e le ginocchia, migliorando l'equilibrio e la stabilità.

La postura è un altro aspetto che trae grande beneficio dal barefooting. Quando camminiamo senza scarpe, i nostri piedi si muovono liberamente e il corpo assume naturalmente una postura più corretta, riducendo il rischio di dolori alla schiena e migliorando la nostra capacità motoria complessiva.

Inoltre, il contatto diretto con il terreno favorisce la microcircolazione e stimola le endorfine, i cosiddetti "ormoni della felicità". Questa pratica, infatti, infonde una sensazione di benessere e di rilassamento che aiuta a combattere lo stress, facendoci sentire più connessi con il mondo intorno a noi.

Dove Praticare il Barefooting

Se l’idea di camminare scalzi ti affascina, ci sono alcuni luoghi in Italia che offrono il contesto perfetto per praticare il barefooting durante una vacanza.

In Sardegna, il resort Aquadulci nel sud dell’isola è il luogo ideale per iniziare questa avventura. Qui, puoi uscire dalla tua camera e camminare su un soffice tappeto d'erba che si estende fino a una passerella in legno, la quale attraversa uno stagno abitato da fenicotteri rosa. Alla fine di questa passerella, ti aspetta la spiaggia di Su Giudeu, con la sua sabbia finissima che offre un effetto esfoliante naturale e l’acqua cristallina del mare che tonifica le gambe mentre cammini lungo la riva.

Spostandoci in Campania, i Laghi Nabi, la prima oasi naturale della regione, offrono un’esperienza di barefooting immersa nella bellezza di un paesaggio rigenerato. Qui, puoi passeggiare a piedi nudi lungo i sentieri che costeggiano i laghi, dedicarti allo yoga o alla meditazione all’aria aperta, e persino goderti un romantico pic-nic tra i campi di lavanda.

Per chi cerca un’esperienza più avventurosa, in Molise, l’albergo diffuso Borgotufi a Castel del Giudice propone delle Passeggiate Sensoriali nel Bosco, un percorso quasi tutto da fare a piedi nudi. Guidati attraverso il bosco, potrai riscoprire il contatto con la terra, stimolando i sensi in un modo nuovo e profondo, mentre il suono dei ruscelli e il canto degli uccelli ti accompagneranno lungo il cammino.

L’Umbria offre un’altra meta suggestiva con il Relais Borgo Campello, situato su una collina vicino a Spoleto. Qui, circondato da ulivi e boschi secolari, puoi partecipare a corsi di yoga e meditazione all’aperto, e percorrere sentieri a piedi nudi per ritrovare l’equilibrio tra corpo e mente.

Infine, in Emilia Romagna, un’esperienza di barefooting unica ti aspetta lungo il Po Forest, un itinerario che si snoda per due chilometri attraverso i campi e il bosco fluviale, collegando l'Antica Corte Pallavicina al fiume Po. Questo percorso ti permetterà di immergerti in un paesaggio incantato, dove la natura regna sovrana e ogni passo a piedi nudi diventa un ritorno alle origini.